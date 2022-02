Beursexperts tippen ASML en Aegon voor februari

Beursexperts hebben geen eenduidige visie waar de beurs het komende halfjaar naartoe gaat: het aantal optimisten en pessimisten houdt elkaar aardig in evenwicht. Dat blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam onder beursexperts.

Over de voorspellingen voor januari kunnen we kort zijn: de meeste experts zaten er flink naast. Meer dan de helft verwachtte dat de AEX-index verder zou stijgen en slechts 18,5% ging uit van een daling. Dat liep dus even anders: de AEX gleed met 5,35% onderuit.

Verwachtingen februari: dubbeltje op zijn kant

Na de afstraffing in januari zijn de 68 deelnemende beursprofs een stuk voorzichtiger geworden. Voor februari verwacht 42,6% een stijging en een even groot percentage een daling. Het kan dus alle kanten op.

De stemming onder de beursexperts voor februari is als volgt:

42,6% is optimistisch (dat was vorige maand 54,6%)

14,7% is neutraal (tegen 26,9% vorige maand)

42,6% is pessimistisch (was 18,5%)

Saldo: 0,0%.

Prognose komende halfjaar: neutraal

Ook voor het komende halfjaar zijn de experts verdeeld.

De beleggingsexperts vrezen vooral de effecten van het aantrekken van de monetaire teugels door centrale banken. Voor een oorlog in Oekraïne zijn ze niet bang.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

35,3% is optimistisch (dat was vorige maand 27,7%)

29,4% is neutraal (tegen 38,7% vorige maand)

35,3 is pessimistisch (dat was 33,6%)

Saldo: 0,0%

Was de januaridip tijdelijk?

Zoals gezegd was de eerste beursmaand van het jaar geen onverdeeld succes. Van Zeijl was benieuwd of de dip tijdelijk was of niet.

Ongeveer een derde van de ondervraagden denkt dat dit een normale correctie is. Een kwart plaatst het onder de standaard buy the dips die we het afgelopen jaar wel vaker hebben gezien. 26% denkt dat deze correctie een terugkeer naar normale waarderingen is en 16% gaat er van uit dat dit de prelude van de grote daling is geweest.

Aandelenkeuzes januari: wisselend succes

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers.

Januari was een beursmaand met grote pieken en diepe dalen. Maar liefst negen AEX-fondsen denderden met dubbele cijfers omlaag, maar er waren ook drie aandelen die juist met dubbele cijfers stegen. "Er viel dus veel te verdienen in een long/short-fonds. Zolang je maar wel de juiste aandelen had", licht Van Zeijl toe.

Helaas hadden de experts geen goede hand in hun aandelenselectie voor januari. De keuze voor Aegon pakte goed uit, maar de andere drie aandelen op het boodschappenlijstje (ASML, Just Eat Takeaway en Ahold Delhaize) stelden teleur.

Unibail-Rodamco-Westfield, dat het lijstje floppers aanvoerde, zag de koers tegen de verwachting in met maar liefst 9% stijgen.

Per saldo zou een fictief long/short-fonds 0,7% hebben verloren. De schade valt dus mee.

Maar hier moeten de beursexperts toch hun meerdere erkennen in de particuliere beleggers die vorige maand deelnamen aan de IEX Bull/Bear Enquête. Hun long-short-portefeuille steeg met maar liefst 9,4%.

Toppers januari

Rendement

Floppers januari Rendement

Aegon +13,7% Unibail-Rodamco-Westfield +9,4% Just Eat Takeaway -10,3% Arcelor Mittal -6,9% ASML -15,9% Heineken -3,9% Ahold Delhaize -4,6% Wolters Kluwer -12,9%



Keuzes februari: ASML en Aegon worden het meest getipt

Tot slot de keuzes voor februari. Welke aandelen moeten we volgens de beursexperts absoluut hebben en waar kunnen we beter met een grote boog omheen lopen?

Deze maand is index-zwaargewicht ASML favoriet. Na de koersval van vorige maand is het aandeel volgens de experts wel voldoende afgestraft. Ook Aegon staat hoog. Blijkbaar verwachten de profs niet dat de rek er al uit is na de koersstijging van bijna 14% in januari.

Hierna volgen Unilever en ING.

Bij de floppers staat Arcelor Mittal opnieuw bovenaan. Just Eat Takeaway verhuist van het linker- naar het rechter rijtje. Ook van Unibail-Rodamco, Adyen en Philips zijn de verwachtingen laag gespannen.

Toppers februari

Saldo*

Floppers februari Saldo*

ASML 8 Arcelor Mittal -7 Aegon 6 Just Eat Takeaway -4 ING 4 Unibail-Rodamco-Westfield -4 Unilever 4 Philips -4 Adyen -4

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.