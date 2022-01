Slotcall: Amerikaanse rente dendert door

Het zat er geen moment in vandaag. De enige positieve noot is dat de AEX (-1,5%) niet op het laagste niveau van de dag sluit. De trigger is de explosieve stijging van de Amerikaanse rente.

Vandaag komen er liefst 8 basispunten bij waarmee de vergoeding op Amerikaans tienjaars staatspapier uitkomt op 1,85%. Dit is het hoogste niveau sinds december 2019. Stijgende rentes betekenen goed nieuws voor de financials, al vindt vooral ABN Amro (+0,6%) de weg omhoog.

Technologiebedrijven onder aanvoering van Besi (-3,7%) blijven daarentegen wat achter. Ook Unilever (-3,5%) kan geen goed meer doen. De rally vanaf het dieptepunt in maart 2020 is volledig aan het concern voorbij gegaan. Nu verslechtert het sentiment en gaat het aandeel drie keer zo hard omlaag. Een hardgelag voor de zittende aandeelhouders.

De plannen om de consumententak van GSK en Pfizer over te nemen, worden door de markt met veel cynisme ontvangen. De vrees is dat Unilever teveel gaat betalen en dat leidt tot koersdruk. Hier staat tegenover dat deze acquisitie wel kan leiden tot forse synergievoordelen. Onze analist Martin Crum is daarom aanzienlijk minder pessimistisch gestemd over een eventuele deal.

Fraaie fit Unilever met Consumer Health divise GSK #UNILEVERPLC https://t.co/4p5ZllE2ts — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 17, 2022

Alfen

Alfen (-3,2%) behoort dit jaar met een verlies van ruim 23% tot de slechtst presterende aandelen van het Damrak. Hippe bedrijven met een relatief hoge waardering krijgen het in de eerste weken van het nieuwe beursjaar aardig voor de kiezen.

Centrale banken halen hun voeten van het gaspedaal en in de VS zitten er in 2022 zelfs drie tot vier renteverhogingen in het vat. De koersen van groeibedrijven zoals Alfen worden hierdoor het hardst geraakt, aangezien de winsten van deze ondernemingen vooral in de toekomst liggen.

Toch blijven de marktomstandigheden voor de energiespecialist gunstig. Het aandeel van duurzame energie in de totale energiemix neemt gestaag toe, waardoor er meer behoefte is naar elektrische laadpalen en smart grids. Alfen zal de komende jaren dus blijven groeien.

Of het aandeel tegen een getaxeerde K/W van 46,5 over boekjaar 2022 koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Alfen bevindt zich in het oog van de energietransitie #AlfenN.V. https://t.co/HNtxLdJqqD — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 18, 2022

Applied Materials

De koers van Applied Materials (-4,3%) is niet ver verwijderd van zijn all time high. Het aandeel werd gestuwd door de goede resultaten van TSMC. De Taiwanese chipmaker is een belangrijke klant van Applied Materials en dat zal zijn weerslag hebben op de resultaten van het bedrijf.

Sowieso heeft de gehele chipsector het sinds de coronapandemie goed gedaan op de beurs. De lockdownrestricties leiden tot een versnelling van de digitaliseringstrend met een explosieve stijging van de chipvraag als gevolg. Dit speelt Applied Materials in de kaart.

De goede sectorberichten vormen voor analist Paul Weeteling reden om zijn taxaties voor Applied Materials opwaarts bij te stellen. Of u het aandeel ook in portefeuille moet hebben, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De.vergoedingen op tienjaars staatspapier staan in de lift, al doet de Nederlandse rente (+1 basispunt) het nog relatief rustig aan.

Brede markt

De AEX sluit 1,5% in het rood en daarmee presteren we aanzienlijk slechter dan de CAC (+0,0%) en DAX (-0,9%).



sluit 1,5% in het rood en daarmee presteren we aanzienlijk slechter dan de CAC (+0,0%) en DAX (-0,9%). Wall Street maakt een duikvlucht. De Dow Jones (-1,4%) en S&P500 (-1,6%) en de Nasdaq (-2,0%) zijn het helemaal kwijt.

maakt een duikvlucht. De Dow Jones (-1,4%) en S&P500 (-1,6%) en de Nasdaq (-2,0%) zijn het helemaal kwijt. De euro zakt 0,7% en noteert 1,133 ten opzichte van de dollar.

zakt 0,7% en noteert 1,133 ten opzichte van de dollar. De VIX klimt 15,6% tot 22,1 punten.



klimt 15,6% tot 22,1 punten. Goud (-0,4%) heeft last van de sterke dollar. Zi lver (+2,0%) kent daarentegen wel een goede dag.



(-0,4%) heeft last van de sterke dollar. (+2,0%) kent daarentegen wel een goede dag. Olie : WTI (+0,5%) en Brent (+0,3%) blijven maar stijgen.



: WTI (+0,5%) en Brent (+0,3%) blijven maar stijgen. Bitcoin (-1,6%) zakt terug richting de $40.000.



Het Damrak

Aegon (+0,8%) profiteert van de aantrekkende Amerikaanse rente.

(+0,8%) profiteert van de aantrekkende Amerikaanse rente. ASML (-2,3%) kent een slechte generale voor de cijfers van morgen.

(-2,3%) kent een slechte generale voor de cijfers van morgen. Royal Dutch Shell (+1,7%) is daarentegen niet te houden. Met een winst van 16,2% is het olie- en gasbedrijf dit jaar zelfs het beste AEX-fonds.

(+1,7%) is daarentegen niet te houden. Met een winst van 16,2% is het olie- en gasbedrijf dit jaar zelfs het beste AEX-fonds. Het is mij een raadsel waarom Just Eat Takeaway (+0,5%) er zo goed bij ligt. Branchegenoten zoals Uber (-4,3%) en Delivery Hero (-1,0%) gaan gewoon omlaag.

(+0,5%) er zo goed bij ligt. Branchegenoten zoals (-4,3%) en (-1,0%) gaan gewoon omlaag. KPN (+2,4%) springt er positief uit. De gehele sector doet het vandaag niet onaardig.

(+2,4%) springt er positief uit. De gehele sector doet het vandaag niet onaardig. Chinese aandelen gaan daarentegen aan puin dus is het geen complete verrassing dat Prosus (-3,3%) een off-day kent.

(-3,3%) een off-day kent. UMG (-3,2%) kent bepaald geen fijn beursdebuut.

(-3,2%) kent bepaald geen fijn beursdebuut. Aalberts (-3,5%) werd gisteren nog geprezen door Berenberg, maar de koersstijging van maandag loopt er vandaag weer volledig uit.

(-3,5%) werd gisteren nog geprezen door Berenberg, maar de koersstijging van maandag loopt er vandaag weer volledig uit. JDE Peet's (-2,3%) heeft last van een koersdoelverlaging van Deutsche Bank. Het aandeel gaat naar €31 van €37 maar het koopadvies blijft gehandhaafd.

(-2,3%) heeft last van een koersdoelverlaging van Deutsche Bank. Het aandeel gaat naar €31 van €37 maar het koopadvies blijft gehandhaafd. Ordina (+4,6%) gaat daarentegen lekker. De ICT-dienstverlener werd vanochtend op de kooplijst van Kempen gezet. Het koersdoel bedraagt €6,10. Dit impliceert een opwaarts potentieel van 48% ten opzichte van de slotkoers van vandaag. Ik ben zelf een stuk pessimistischer gestemd over het aandeel.

(+4,6%) gaat daarentegen lekker. De ICT-dienstverlener werd vanochtend op de kooplijst van Kempen gezet. Het koersdoel bedraagt €6,10. Dit impliceert een opwaarts potentieel van 48% ten opzichte van de slotkoers van vandaag. Ik ben zelf een stuk pessimistischer gestemd over het aandeel. Het is even niet het moment om in gokfondsen zoals Vivoryon (-6,2%) te beleggen.

Adviezen

ASMI: naar €445 van €400 en kopen - Berenberg

JDE Peet's: naar €31 van €37 en kopen - Deutsche Bank

Ordina: starten met €6,10 en kopen - Kempen

Nu nog even dit

Beleggers die nóg meer toekomstvisie willen hebben, is IEX ook van dienst: op dinsdagavond 25 januari wordt het IEX Outlook 2022 webinar gehouden in samenwerking met IG.

U wordt anderhalf uur lang voorzien van heldere informatie over de vooruitzichten voor dit jaar: fundamenteel, macro, crypto, technische analyse en natuurlijk gelardeerd met de nodige concrete aandelentips. Inschrijven voor dit gratis webinar kunt u hier.

Agenda Woensdag 19 januari