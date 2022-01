IEX Beleggersdesk verlaagt advies Ageas Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Nu de Belgische federale overheid een belang van 6,3% in verzekeraar Ageas heeft genomen om de pensioenen in Belgische handen te houden, is de overnamefantasie uit het aandeel. Analist Niels Koerts van de IEX Beleggersdesk heeft nog meer redenen om de waardering aan te passen; het koersdoel wordt neerwaarts bijgesteld tot €42 en het advies gaat omlaag van Hold naar Sell. Lees de analyse op IEX Premium.

