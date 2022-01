Outlook 2022: hoopvolle signalen voor Philips

Een voorzichtige prognose geeft aan dat Philips tussen 27 en 28 een zeer cruciaal niveau nadert. Wellicht ligt hier de volgende koersbodem.

Vorig jaar was Philips, met een koersdaling van 25%, het op één slechtste aandeel in de AEX.

Ook 2022 is in mineur begonnen. Het aandeel trapte het nieuwe beursjaar af met een keiharde winstwaarschuwing. Sinds 1 januari daalde de koers al ruim 8%.

Licht aan het einde van de tunnel

Een beetje tegen het heersende sentiment in, denk ik dat er licht gloort aan het einde van de tunnel, want het technische profiel van Philips zit vol hoopvolle signalen:

De lange termijn steun van €26,92 (de bodem van 20 maart 2020) komt in zicht. Vlak daarboven ligt rond €28 een potentiële hogere bodem





Zowel op korte als op lange termijn raakt het aandeel oversold (te sterk gedaald)





De moneyflow vlakt wat af. Dit geeft aan dat er geen geld meer aan het aandeel wordt onttrokken

Ik heb hier eerder uitgebreid het aandeel Philips technisch besproken. In mijn bijdrage van medio oktober, Philips noteerde toen rond €40, gaf ik aan dat het, vanuit technisch perspectief, toen niet opportuun was om in deze notoire underperformer te beleggen.

Voor deze producent van medische apparaten gaf ik toen aan dat het risico nog te groot was. Neerwaarts dacht ik toen er neerwaarts risico was richting €26,50 tot €27.

Ik heb indertijd Philips tegen het licht gehouden aan de hand van de methode met de B.O.B.-indicator (zie uitleg onderaan).

Korte termijn: Bij Philips blijven de verkopers dominant

Technisch leeft de koers stevig op. Maar per saldo ligt Philips er zwak bij omdat de decemberbodem is gebroken. Er is naar beneden pas steun rond €26,90 (de bodem van 8 februari 2017).

De weerstand bevindt zich op €33,93 (de top van 11 januari).



De moneyflow, die van de beursomzetten wordt afgeleid, vlakt wat af. Dit geeft aan dat er geen kapitaal meer aan het aandeel wordt onttrokken.





Lange termijn: dalende trend intact



Nadat eerdere bodems zijn gebroken is Philips technisch verder verzwakt. Naar onderen is er ruimte tot de steun van €26,92 (de bodem van 20 maart 2020).

De weerstand ligt op €42,01 (top van 12 november 2021). Wacht op bodemvorming.





Meerjaren pull backs

Ik zie een paar opvallende zaken op de grafiek vanaf 2005 hieronder. In zekere zin zijn dit hoopgevende technische ontwikkelingen. In de video zal ik die uitgebreid doornemen op bruikbare signalen.

Hieronder de ijkpunten.

Het hoogtepunt in 2010 lag rond € 27,05 (punt A op de grafiek hieronder).





27,05 (punt A op de grafiek hieronder). Het laagste punt in 2020 lag op € 26,91. Technisch mag je de coronacorrectie van maart 2020 (punt B) als een pullback beoordelen.





26,91. Technisch mag je de coronacorrectie van maart 2020 (punt B) als een pullback beoordelen. Bij een iets optimistischer versie ligt de pullback bodem echter iets hoger, bij punt f op de grafiek rond € 28,17 (de bodem 13 januari 2022). Deze dip zou een pullback bodem met de top van 2014 rond € 28,24 (punt e op de grafiek hieronder) kunnen vormen. Deze lag toevallig ook op 13 januari, maar dan in 2014.





28,17 (de bodem 13 januari 2022). Deze dip zou een pullback bodem met de top van 2014 rond 28,24 (punt e op de grafiek hieronder) kunnen vormen. Deze lag toevallig ook op 13 januari, maar dan in 2014. Verder stond de koers in april 2021 op € 50,98 (C). Je kan het je nu even niet voorstellen, maar dat was een stijging van 90% in 13 maanden, gemeten vanaf de coronacorrectie rond € 26,91 (B).





50,98 (C). Je kan het je nu even niet voorstellen, maar dat was een stijging van 90% in 13 maanden, gemeten vanaf de coronacorrectie rond 26,91 (B). Dit zijn uiteraard maar wat willekeurige getallen op basis van het koersverloop van 15 jaar. Maar ik zie er wel patronen in, die mij technisch hoop geven.











Uitleg B.O.B.-methode

De methode met de B.O.B.-indicator is ontwikkeld voor lange-termijnadviezen en defensief portefeuillebeheer. Mijn stelling in oktober was dat Philips een achterblijver was en dat het nooit verstandig is om in underperformers te beleggen.

De B.O.B.-methode is ontwikkeld om sterke en zwakke aandelen van elkaar te onderscheiden. Zeg maar om de mannen apart te zetten van de jongens.

Met de B.O.B.-indicator verdeel je de markt heel eenvoudig in tweeën. Je creëert als het ware twee mandjes aandelen: mandje A met de outperformers en mandje B met de underperformers. Je onderscheidt dus de sterke van de zwakke aandelen.





Dit gaat als volgt. Met de B.O.B.-indicator bereken je of een aandeel langere tijd beter of slechter presteert dan de betreffende beursindex. Een stijgende B.O.B.-lijn geeft aan dat een aandeel langer dan twee à drie maanden de rest van de beurs outperformt.





De sterke aandelen (outperformers) worden in mandje A gestopt.





Daarna wordt in dit mandje aan de hand van de uptrends bekeken in welke aandelen belegd kan worden.





De zwakke aandelen (underperformers) in het mandje B kunnen voorlopig gemeden worden, totdat ze in het andere mandje terechtkomen.





Hier knelt TA meteen met FA, want een underperformer zoals Philips, kan morgen een outperformer worden. De TA-er loopt dan achter de feiten aan, want waarschijnlijk staat Philips dan al minstens 10% hoger. Dit risico accepteren we, want hiermee voorkomen we (meestal) dat we te vroeg instappen.

Technische details B.O.B.-methode

De B.O.B.-methode is gebaseerd op de volgende technische criteria. Een belangrijke voorwaarde is dat een aandeel altijd beter moet presteren dan andere aandelen op de beurs.

Dit beoordelen de analisten van Tostrams aan de hand van de B.O.B.-lijn (de blauwe doorlopende lijn op de grafieken). Deze geeft aan dat het aandeel van je keuze beter of slechter presteert dan andere aandelen. Wij kopen volgens deze methodiek nooit een aandeel met een dalende B.O.B.-lijn.

Want dat aandeel blijft achter bij de rest van de markt. Hierdoor worden de zwakke aandelen, in mandje B, vrijwel altijd vermeden.

De tweede voorwaarde voor aankoop is dat de aankoop altijd in een stijgende trend moet bewegen. Een uptrend is op de grafiek altijd goed herkenbaar aan het patroon van hogere toppen en hogere bodems.

We passen echter ook een objectieve methode toe. Namelijk indien de koers van het aandeel boven de lijn van het 200-daags gemiddelde ligt en die 200-dagenlijn (de rode doorlopende lijn op de grafieken) stijgt.

Relatieve prestaties

De B.O.B.-indicator geeft de relatieve prestaties van elk aandeel weer. Dit wordt ook wel de B.O.B.-lijn of relatieve sterkte genoemd. De B.O.B.-lijn (de blauwe doorlopende lijn in de langetermijngrafiek) vergelijkt het koersverloop van een aandeel met dat van de brede markt.

De B.O.B.-methode wordt gebruikt bij het selecteren van aandelen in de langetermijn(voorbeeld-)portefeuilles van Tostrams. Wij kopen dus enkel aandelen met een stijgende B.O.B.-lijn (mandje A), want dat aandeel doet het rekenkundig beter dan de rest van de markt.