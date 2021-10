Weerstand 800 nog iets te zwaar en Philips kampt met verkoopdruk

Met de 800-puntengrens boven zich, zoeken Nederlandse beleggers naar bevestiging in kwartaalcijfers.

Terwijl beleggers de kwartaalcijfers beginnen te verdisconteren, maakt de Nederlandse beurs een pas op de plaats. Woensdag komt ASML met de cijfers. Dit aandeel heb ik vorige week al technisch beoordeeld, hoewel het gebruikelijk is dat ik deze chipper altijd één dag voor de bekendmaking van kwartaalcijfers doorneem.

Daarom richt ik deze keer mijn TA-pijlen op Philips dat in het derde kwartaal vrijwel in lijn met de analistenverwachtingen heeft gepresteerd. Technisch blijft Philips echter geruime tijd achter bij andere aandelen.

Beleggers wachten af

Ten opzichte van de AEX is de achterstand zelfs desastreus. Dit jaar (YTD) is Philips 15% in koers gedaald, terwijl de AEX met 27% is opgelopen.

Sinds de koerspiek van medio april is het aandeel bijna 30% gedaald, waarmee de afwachtende houding van beleggers goed wordt geïllustreerd.

De les die wie hieruit kunnen leren en die ik hier al vaker heb getrokken, is om nooit in underperformers of achterblijvers te beleggen.

Vandaag bekijk ik Philips, maar eerst de AEX.

AEX neutraal

Op korte termijn blijft het technische plaatje van de AEX neutraal. Opmerkelijk is wel dat de consolidatie van de afgelopen weken geen deuk heeft geslagen in de sterke langetermijn uptrend.

Vooralsnog is de schade beperkt tot aan de onderkant van de trading range rond 755,33 punten.





Lagere top wijst op verkoopdruk

Philips vormt een lagere top onder de 200-dagenlijn. Dat is doorgaans geen sterk teken. Ook het feit dat de 200-dagenlijn een neerwaarts verloop heeft, geeft een negatieve technische conditie weer.



Verder valt op dat de lagere top rond €41,56 ver onder de koersbodems van dit voorjaar wordt gevormd. Die lagen rond €44,60. In het herstel van september zijn zelfs de decemberbodems rond €42,50 niet gehaald.

Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief

Kortom, er hangt nog veel verkoopdruk boven de markt. Er ligt steun op €26,92 (de bodem van 20 maart 2020). Pas bij een eventuele stijging boven de eerste horde rond €41,56 (de top van 10 september) komt er ruimte voor een substantieel herstel.

Op basis van bovenstaande TA-variabelen bijft het aandeel Philips ongeschikt voor defensieve lange-termijnbeleggers.

Het gegeven dat Philips ruimschoots achterblijft bij de rest van de Nederlandse beurs wordt gevalideerd door de dalende B.O.B.-indicator (de glooiende doorlopende blauwe lijn).