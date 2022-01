Payroll Report: +199K

14:31

*VS arbeidsmarkt aantal banen dec +199.000; verwachting was +422.000

14:31

*VS werkloosheid dec 3,9%; verwachting was 4,1%

14:31

*VS gemiddeld uurloon dec +0,61%, of +$0,19 naar $31,31, jaarbasis +4,68%



4x zoveel als IEX had verwacht, 0,5x wat de markt had verwacht, maar ja, dat krijg je als een artikel van een jaar oud met een preview over dec '20 als uitgangspunt neemt ;-)



Uurloon en werkloosheid wel hoger resp. lager dan verwacht => loon-prijsspiraal in volle gang => FED moet op de rem (blijven) trappen => extreem overgewaardeerde groeiaandelen kunnen verder omlaag.