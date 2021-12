Herstel van de AEX gaat gepaard met matige omzetten

Bericht delen via:

De AEX weet zich op te richten, nu de dalende trend is gebroken. Maar de verbetering wordt niet ondersteund door stevige omzetten.

Op korte termijn wint de AEX wat aan kracht. Na een paar zwakke weken heeft de AEX de dalende trend achter zich gelaten. Maar de overtuiging ontbreekt, dat zien we terug in de achterblijvende omzetten.

Zwak verloop moneyflow-indicator

Die matige omzetten kunnen we afleiden uit de moneyflow-indicator. Deze laat al sinds medio november een zwak verloop zien. Er wordt per saldo geld aan de beurs onttrokken. De recente opleving van de AEX wordt dus niet door het omzetprofiel bevestigd.

Dit levert geen grote schade op, maar het geeft wel aan dat de dynamiek volledig ontbreekt.

Vandaag bekijk ik de AEX en de Nederlandse moneyflow indicator.

Nederlandse beurs breekt dalende trend

De AEX-index weet te verbeteren nu aan de dalende trend ten einde is gekomen. Het technische plaatje oogt wat minder negatief. We verwachten een consoliderend koersverloop.

Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven de weerstand van 809,16 punten (de top van 8 december) noodzakelijk.

Steun ligt rond 751,06 punten (de bodem van 6 oktober). Na een uitbraak boven de weerstand van 809,16 punten wordt 829,66 het volgende opwaartse koersdoel.







Nederlandse moneyflow laat het kopje nog steeds hangen

De moneyflow-indicator is onder de oktoberbodem gezakt. Dat wijst op een sterke kapitaalvlucht. Ook op langere termijn lijkt de uitstroom van kapitaal op de Nederlandse beurs toe te nemen.

De recente opleving van deze indicator doet niets af aan het zwakke verloop sinds medio november. Dus is van een actieve instroom van vers geld nog steeds geen sprake. Daarvoor moet deze indicator eerst uit haar dalende fase breken.

Maar, zoals gezegd, geeft de moneyflow aan dat van echte dynamiek geen sprake is.





Uitleg moneyflow

We gebruiken de moneyflow omdat deze wel degelijk toegevoegde waarde heeft. Andere namen: moneyflow-indicator, geldstroommeter of On Balance Volume.

Deze indicator, die verborgen koop- of verkoopdruk kan blootleggen, is afgeleid van het volumeverloop van de index in combinatie met het koersgedrag. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX-index de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn. Deze indicator geeft dus de ontwikkeling van het volumeverloop weer.

Zo wordt deze berekend

Het volume van een positieve dag (indien de koers hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld. Het volume wordt bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) van de waarde afgehaald.

De kracht van deze indicator ligt vooral in eventuele afwijkingen. Stijgt de beurs, maar daalt de moneyflow, dan gaat de rode vlag omhoog. Blijkbaar zijn er dan wel voldoende kopers, maar beschikken ze over beperkte geldmiddelen.

Maar daalt de beurs met een stijgende moneyflow, dan is het opletten. Mogelijk nadert de beurs dan een bodem. Blijkbaar zijn er dan nog wel verkopers, maar onttrekken ze geen geld meer aan de beurs. Dan zou je moeten klaarzitten om bij een trendomkeer toe te slaan.