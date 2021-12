Te hoge hypotheek: kijk uit voor de risico's

Wat natuurlijk wel altijd scheef blijft is dat er geen inkomens toets is bij huur woningen. Een stel of individu betaalt in de stad al snel 1500 euro per maand voor een woning aan huur. Een hypotheek voor hetzelfde maandbedrag is niet te krijgen waardoor kopers het goed praten voor zichzelf om te proberen een hogere hypotheek te krijgen.

Maar zijn we ook niet te conservatief?

Iemand die graag een huis wil hebben, weinig consumptief is, flink af kan betalen en een goede betaal geschiedenis heeft zou misschien juist wel recht moeten hebben op een hogere hypotheek.