Het inflatierisico verdampt door dalende grondstofprijzen

Nu de forse prijsstijging van energie en industriële metalen technisch lijkt af te vlakken, neemt de inflatoire druk af.

Het blijft lastig het sentiment op de financiële markten goed te peilen: is corona onder controle, kan de economie de nieuwe variant aan, trapt de Federal Reserve niet te hard op de rem en hoe ontwikkelt de situatie in Oekraïne zich?

Bovendien begonnen we net te wennen aan de uitzonderlijk hoge inflatie. De Nederlandse inflatie had in november met 5,6% de hoogste stand in bijna 40 jaar bereikt.

Inflatoire druk neemt af

Echter, de forse prijsstijging van energie en industriële metalen lijkt technisch af te vlakken en neigt zelfs weer naar een stevige daling. Hierdoor neemt de inflatoire druk automatisch wat af. Krijgen monetaire autoriteiten dan toch gelijk, die aanvankelijk dachten dat de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen zou zijn?

In de afgelopen weken is de waarde van het mandje grondstoffen in de DJ-UBS Commodity-index al met ruim 10% gedaald. De koersontwikkeling van de wereldwijde grondstoffenindex geeft aan dat de extreem hoge inflatie dus aan het oplossen is.

Dit zien we vooral terug in het energiecomplex. De koers van natural gas is sinds begin oktober al met ruim 35% gezakt. Brent olie daalde met 15%. Bij de industriële metalen zagen we bij koper 9% verdampen, terwijl de aluminiumprijs met bijna 25% is gekelderd.

Rente loopt vooruit op lagere inflatie

Opvallend genoeg lijkt ook de rente vooruit te lopen op een terugkeer naar lagere inflatie. De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente is gedaald van +0,05% naar -0,22%. De Amerikaanse 30-jaars rente is onlangs gezakt van +2,16% naar +1,85%.

Vandaag bekijk ik de koersontwikkeling van natural gas en Brent olie. Bij de industriële metalen beoordeel ik aluminium en koper. Verder leg ik enkele rentegrafieken onder mijn loep. Ik begin met de DJ-UBS Commodity-index.

Technische plaatje Commodity-index draait

De DJ-UBS Commodity-index, de wereldwijde grondstoffenindex, heeft de koersbodem van november gebroken. Er is duidelijk sprake van een technische verzwakking. Ook heeft de index een lagere koerstop gevormd, die nieuwe verkopers in de Commodity-index signaleert.

Een dalende fase wordt zichtbaar met een koersdoel rond steun 26 punten (de bodem van 20 augustus). Weerstand ligt op 30,98 punten (gevormd op 7 mei 2015).







Koers natural gas gekelderd

Technisch bezien verpietert het beeld van natural gas steeds verder nu de bodem van november is gebroken. De eerste verzwakking trad op met het breken van de stijgende trend. Ook heeft natural gas een nieuwe, lagere koerspiek op de grafiek achtergelaten.

De signalen duiden op nieuwe verkoopdruk. Natural gas kan naar $3,61 (de bodem van 16 juli) zakken. Weerstand ligt op $5,18 (de top van 16 november).

Na een doorbraak onder de steun van $3,61 wordt %2,84 het volgende neerwaartse koersdoel.



Brent olie verliest technisch aan kracht

Onlangs zakte de koers van de prijs van ruwe olie terug onder de bodems van oktober rond $80. Technisch verliest de prijs van ruwe olie fors aan kracht.

We verwachten voor de dalende trend steun op $65,02 (de bodem van 20 augustus). Weerstand ligt rond $86,74 (gevormd op 5 oktober 2018).





Aluminium boet aan kracht in

Recent zakte de aluminiumkoers onder de oktoberbodem rond $2.800. Technisch boet aluminium aan kracht in. Ook de uptrend staat hierdoor serieus onder druk. We verwachten steun op $2.509,92 (de bodem van 5 november).

Weerstand ligt rond $3.224,32 (gevormd op 22 oktober). De 200-dagenlijn van aluminium draait neutraal, wat op een deukje in de technische conditie duidt.

.

Koper beweegt neutraal

Het industriële metaal koper beweegt zijwaarts, met een eerste steun op $4,21 (de bodem van 19 november). De weerstand bevindt zich rond $4,77 (de top van 22 oktober). Wacht op nieuwe technische signalen.

De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid verschaffen omtrent het verdere koersverloop. Na een doorbraak onder de steun van $4,21 wordt $4,04 het volgende neerwaartse koersdoel.





Nederlandse kapitaalmarktrente flink gedaald

Het beeld van de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente draait op korte termijn neerwaarts. Technisch bezien is de uptrend wel verlaten. De potentiële lagere toppen lijken aan te geven dat de neerwaartse draai structureler wordt.

Pas na een doorbraak en slotstand boven de weerstand van 0,06% (gevormd op 20 maart 2020) komt er meer ruimte voor een stijging en wordt 0,40% het volgende opwaartse koersdoel.

We zien steun rond -0,37% (de bodem van 28 januari).





Amerikaanse 30-jarige kapitaalmarktrente

De Amerikaanse 30-jaars rente krijgt ruimte voor verdere koersdaling nu de bodems van de afgelopen maanden niet weten stand te houden. Hierdoor boet het technische plaatje verder aan kracht in.

Een neerwaartse tendens mag worden verwacht met pas steun op 1,62% (de bodem van 11 december 2020). Weerstand ligt op 2,16% (de top van 11 oktober).