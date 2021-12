Slotcall: de spanning loopt op

Een beursdag om snel te vergeten, althans voor beleggers die vooral de AEX weer tot boven de 800-punten willen zien stijgen. Dat zat er vandaag echt niet in, al was er in de ochtend tijdens het zogeheten 'fools hour' wat koopactie te bespeuren. De index liep nog wel even op tot 796 punten, om daarna toch stoom te verliezen.

Woensdag volgt het Fed-rentebesluit en vrijdag is er sprake van een grote expiratie (opties en futures). Wellicht een verklaring voor de toch wat matte stemming na 10:30 uur. De beroepshandel laat het uiteraard niet op de laatste dag aankomen.

De AEX eindigde de dag uiteindelijk op een stand van 783 punten. Weinig inspirerend, maar bij een aantal individuele fondsen viel wel genoeg te beleven.

Bristol-Myers Squibb

Een leuke verrassing voor aandeelhouders in farmaceut Bristol-Myers Squibb (BMS). Het kwartaaldividend wordt opgetrokken, en flink ook: met ruim 10%. Beleggers waardeerden het overigens maar matig getuige een met slechts 3% oplopende koers.

Een farmaceut mag in een goed gespreide aandelenportefeuille zeker niet ontbreken.

AF-KLM

Een mooie headline bij onze semi-nationale trots AirFrance-KLM vandaag: er is een banklening van €500 miljoen afgelost. Enigszins frappant, aangezien eerder deze maand ook bekend werd dat AF-KLM voorlopig waarschijnlijk van zijn kapitaalverhoging af zal zien nu de sector weer geraakt wordt door reisbeperkingen.

Eurocommercial Porperties

De pandemie heeft de normaliter zo rustige winkelvastgoedsector flink opgeschud. Beleggers zijn duidelijk anders naar winkelvastgoed gaan kijken dan vóór corona. Er wordt vooral gevreesd voor meer afwaarderingen waardoor de schulden mogelijk kunnen gaan knellen.

Eurocommercial Properties is niet zo somber en heeft onlangs een Frans winkelcentrum 'gewoon' tegen de boekwaarde van de hand weten te doen.

Wall Street

Beleggers in de VS hielden hun kruit in aanloop naar de Fed-meeting later deze week, dinsdag en woensdag, duidelijk droog. Je weet immers maar nooit nu de inflatie in grote delen van de wereld op een zorgwekkend hoog niveau zit en de Fed en passant het woordje 'transitory' heeft laten vallen.

Apple is op een paar centen na $3.000 miljard waard en dat schijnt onder beleggers nog wel een dingetje te zijn. Voor het idee: er zijn wereldwijd maar vijf landen die een hoger bbp kennen, waaronder de VS, China en Duitsland.

Waar Apple met een all time high flirt, duiken onder andere Tesla, Alibaba en Baidu stevig omlaag op Wall Street. Elon Musk opereert flink aan de verkoopkant in zijn eigen bedrijf.

De onrust rond Chinese aandelen houdt (helaas) nog aan: delistings, Evergrande, mogelijk nog een grote vastgoedspeler in de problemen (Shimao). We kennen niet alle details, maar feit is wel dat ook de Chinese economie zwaar leunt op de vastgoedmarkt en daar gaat het momenteel duidelijk niet goed.

Hier tegenover mocht MRNA-producent Moderna weer ruim 5% bijschrijven, na een koersval van vergelijkbare proporties vorige week. Onzekerheid over omikron speelt hierbij de hoofdrol. Het is nog niet geheel duidelijk of het product van Moderna afdoende werkt tegen deze nieuwe mutant.

Rentes

De financiële repressie houdt aan en de tienjaarsrentes van financieel relatief gezonde landen als Nederland, Duitsland en Zwitserland blijven negatief.







Bron: Reuters





Brede markt

De AEX verliest 0,6% op 783 punten.



verliest 0,6% op 783 punten. Wall Street heeft weinig inspiratie en zakt langzaam wat weg in aanloop naar de Fed-meeting morgen en woensdag. De grote indices leveren ruwweg 0,8% à 1% in na een kleine twee uur handel.



heeft weinig inspiratie en zakt langzaam wat weg in aanloop naar de Fed-meeting morgen en woensdag. De grote indices leveren ruwweg 0,8% à 1% in na een kleine twee uur handel. De euro houdt redelijk stand rond de 1,13 versus de dollar, maar daar kan later deze week zeker nog verandering in komen (Fed-meeting).



houdt redelijk stand rond de 1,13 versus de dollar, maar daar kan later deze week zeker nog verandering in komen (Fed-meeting). De VIX schiet zomaar weer duidelijk tot boven de 20 en dat toont oplopende nervositeit onder beleggers aan.



schiet zomaar weer duidelijk tot boven de 20 en dat toont oplopende nervositeit onder beleggers aan. Goud en zilver gelden dit jaar als ronduit saaie belegging en profiteren amper tot niet van een sterk verhoogde inflatie. Toch temporarily dan maar?

en gelden dit jaar als ronduit saaie belegging en profiteren amper tot niet van een sterk verhoogde inflatie. Toch temporarily dan maar? Olie : WTI en Brent kalven een half procentje af. Dat geldt helaas niet voor de natural gas prijs die het weer op zijn heupen lijkt te krijgen en flink oploopt.



: WTI en Brent kalven een half procentje af. Dat geldt helaas niet voor de natural gas prijs die het weer op zijn heupen lijkt te krijgen en flink oploopt. Bitcoin heeft ook al enkele slechte dagen achter de rug, vandaag niet uitgezonderd. De virtuele munt daalt tussentijds met ruim 6% tot $46,8k. Nog steeds erg veel geld, voor een leek als ondergetekende, maar daar zullen de BTC-liefhebbers ongetwijfeld anders over denken.



Het Damrak

ING Groep (-/- 0,9%) is sinds half november alweer zo'n 10% in waarde gedaald, een tegenvaller voor veel particuliere beleggers die in het aandeel zitten. Het renteplaatje blijft echter ongunstig en daar moeten banken het toch hoofdzakelijk van hebben.

(-/- 0,9%) is sinds half november alweer zo'n 10% in waarde gedaald, een tegenvaller voor veel particuliere beleggers die in het aandeel zitten. Het renteplaatje blijft echter ongunstig en daar moeten banken het toch hoofdzakelijk van hebben. Just Eat Takeaway (-/- 2,9%) zoekt vrijwel dagelijks nieuwe lows op, topman Jitse Groen zoekt zijn heil vooral op Twitter, maar in tegenstelling tot een twitterende Elon Musk zet dat nog geen zoden aan de dijk.

(-/- 2,9%) zoekt vrijwel dagelijks nieuwe lows op, topman Jitse Groen zoekt zijn heil vooral op Twitter, maar in tegenstelling tot een twitterende Elon Musk zet dat nog geen zoden aan de dijk. Shell (-/- 2,4%) heeft zijn momentum enigszins verloren. De doorbraak van de €20-grens was kortstondig. Een wat lagere olieprijs zal zeker een rol spelen, de gasprijs loopt overigens wel weer op, evenals het aanhoudend sterk negatieve sentiment rond fossiele brandstoffen. Dat terwijl de wereld nog lang, heel lang niet zonder kan, ongeacht wat politici vanachter de tekentafel roepen.

(-/- 2,4%) heeft zijn momentum enigszins verloren. De doorbraak van de €20-grens was kortstondig. Een wat lagere olieprijs zal zeker een rol spelen, de gasprijs loopt overigens wel weer op, evenals het aanhoudend sterk negatieve sentiment rond fossiele brandstoffen. Dat terwijl de wereld nog lang, heel lang niet zonder kan, ongeacht wat politici vanachter de tekentafel roepen. Flow Traders (+ 1,8%) doet weer leuk mee de laatste tijd en dat is wat de Beleggersdesk betreft ook volkomen terecht. De spanning op de financiële markten is verre van geweken (zie ook: de VIX) en de handelaren van Flow Traders kunnen de kassa's weer laten rinkelen.

(+ 1,8%) doet weer leuk mee de laatste tijd en dat is wat de Beleggersdesk betreft ook volkomen terecht. De spanning op de financiële markten is verre van geweken (zie ook: de VIX) en de handelaren van Flow Traders kunnen de kassa's weer laten rinkelen. AMG (+ 1,2%) trok vanochtend op de valreep de verwachtingen voor geheel 2021 op. Na een sterk hogere opening verloor de metaalspecialist echter gaandeweg de dag terrein. Een tikkeltje tegenvallend, maar wel passend in de wat landerige stemming van deze maandag.

(+ 1,2%) trok vanochtend op de valreep de verwachtingen voor geheel 2021 op. Na een sterk hogere opening verloor de metaalspecialist echter gaandeweg de dag terrein. Een tikkeltje tegenvallend, maar wel passend in de wat landerige stemming van deze maandag. Basic Fit (-/- 4,8%) krijgt vandaag een tikje, dit zal ongetwijfeld samen hangen met het nieuws dat in ieder geval in Nederland de boel na 17:00 uur voorlopig nog op slot blijft. Lastig voor wie 's avonds wil sporten.

(-/- 4,8%) krijgt vandaag een tikje, dit zal ongetwijfeld samen hangen met het nieuws dat in ieder geval in Nederland de boel na 17:00 uur voorlopig nog op slot blijft. Lastig voor wie 's avonds wil sporten. InPost (-/- 5,4%) heeft het sinds vorige maand volkomen verbruid bij beleggers. De koersopleving als gevolg van insider buying is van korte duur gebleken.

(-/- 5,4%) heeft het sinds vorige maand volkomen verbruid bij beleggers. De koersopleving als gevolg van insider buying is van korte duur gebleken. PostNL (-/- 0,8%) profiteert niet van een (herhaald) houdadvies van Berenberg die van mening is dat het concern €4,20 p/a waard is. Toch mooi een dubbeltje hoger dan de €4,10 van de Beleggersdesk .

(-/- 0,8%) profiteert niet van een (herhaald) houdadvies van Berenberg die van mening is dat het concern €4,20 p/a waard is. Toch mooi een dubbeltje hoger dan de . Avantium (+ 13,2%) schiet voor de tweede dag op rij omhoog op het nieuws dat de nieuwe FDCA-fabriek definitief zal worden gebouwd. Hoogst speculatief en daar laat ik het verder maar bij.

(+ 13,2%) schiet voor de tweede dag op rij omhoog op het nieuws dat de nieuwe FDCA-fabriek definitief zal worden gebouwd. Hoogst speculatief en daar laat ik het verder maar bij. TomTom (+ 6,5%) is in een week tot met circa €1 opgelopen (toch plus 13%) en dat verleidt het T2-forum natuurlijk direct (weer) om op een overname te speculeren. De jongste cijfers van TomTom (half oktober) betroffen een neerwaartse bijstelling, maar er komt opnieuw dus wat fantasie in het aandeel. De langetermijngrafiek stemt in ieder geval weinig vrolijk.

(+ 6,5%) is in een week tot met circa €1 opgelopen (toch plus 13%) en dat verleidt het T2-forum natuurlijk direct (weer) om op een overname te speculeren. De jongste cijfers van TomTom (half oktober) betroffen een neerwaartse bijstelling, maar er komt opnieuw dus wat fantasie in het aandeel. De langetermijngrafiek stemt in ieder geval weinig vrolijk. Op de lokale markt maakt UMG (-/- 2%) zich op om later deze maand zijn intrede te maken in de AEX, dit te koste van verzekeraar ASR dat naar de AMX verdwijnt.





Adviezen

Relx: naar £26,70 van £23 en kopen - JPMorgan Chase

Ackermans & van Haaren: naar €185 van €156 en kopen - Kepler

Adyen: naar €2.250 van €1.950 en verkopen - KBC

Agenda 14 dec

06:30 Industriële productie - Oktober def. (Jap)

08:00 Werkloosheid - Oktober (VK)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

11:00 Industriële productie - Oktober (Eur)

12:00 Ondernemersvertrouwen MKB - November (VS)

14:30 Producentenprijzen - November (VS)