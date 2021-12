Tech blaast druk van de ketel

Bericht delen via:

Tijdens de recente correcties heeft de technologiesector flinke klappen gehad. Maar de lange uptrends zijn intact gebleven.

Beleggers vrezen dat bij een snellere tapering door de Federal Reserve met name techaandelen getroffen worden. Toch is de schade voor tech beperkt. De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, valt wat terug, maar beweegt nog steeds in een krachtige stijgende trend.

Chipsector doet stapje terug

Ook de chipsector doet een stapje terug, maar zonder technisch veel prijs te geven. De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, ligt er technisch bezien nog redelijk bij. Sinds de top van eind november is deze chipindex minder dan 5% gedaald.

Op de Nederlandse beurs lijkt de schade bij tech eveneens te overzien. Chippers zijn flink gedaald, gisteren behoorden halfgeleiders zelfs tot de grootste dalers. Inmiddels lijkt de druk van de ketel af.

Kort geleden gaf ik hier aan dat chippers wellicht te hard waren gestegen.

... maar uptrends zijn nog intact

Met de recente dalingen worden de overbought-condities in tech langzaam opgeheven. Ter illustratie, in september noteerde ASML nog ruim 35% boven de 200-dagenlijn, zeer overbought dus. Inmiddels is deze afwijking geslonken tot minder dan 10%. Bovendien zijn de uptrends intact gebleven.

Kortom, tijd voor een update van tech en chippers. Ik bekijk de Nasdaq100, de SOX-index, ASML en NVIDIA.

Kleinere Amerikaanse technologiebeurs vindt steun rond oude top

De recente correctie bracht de Nasdaq 100 index terug naar de voorliggende koerstoppen, die steun bieden rond 15.701,40 punten (de bodem van 7 september).

Zolang de koers hierboven weet te blijven, oogt het technische beeld positief. De Nasdaq doet immers op elke stap achteruit, nog steeds twee stappen voortuit.

Het berekend koersdoel ligt op 17.600 punten.





Amerikaanse halfgeleiderindustrie blijft naar boven kijken

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, maakt even pas op de plaats, maar ligt er technisch bezien nog prima bij.

Omdat de SOX index hogere koersbodems weet te vormen, blijven we opwaarts kijken.

Om de oude stijgende trend voort te kunnen zetten, moet de SOX-index boven de koerspiek van 22 november rond 3.982,12 punten breken.

Het volgende berekende koersdoel ligt rond 4.500 punten. Onder de steun van 3.670,00 punten (de bodem van 12 november) verzwakt het beeld.

ASML blaast stoom af

ASML is sinds de top rond €764,40 (gevormd op 17 september) flink terugevallen. Maar de lange stijgende trend is intact gebleven.

Deze wordt gecontinueerd zodra ASML boven de laatste horde rond €764,40 weet te breken. Dan mogen we een verdere koersstijging verwachten, met €900-€910 als volgend berekende koersdoel.

ASML heeft nog wel wat ruimte om te dalen, grofweg tot steun rond €610,00 (bodem van 8 oktober).

De 200-dagenlijn van ASML laat een stijgende trend zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.

B.O.B. van ASML loopt omhoog en geeft betere prestaties aan vergeleken met de rest van de markt.

Ons advies blijft de positie ASML aan te houden in de beleggingsportefeuille.

NVIDIA

NVIDIA ontwikkelt zich technisch zeer sterk. De koersbodems worden voortdurend ver boven de voormalige koerspieken gevormd. Dit geeft aan dat er sprake is van gretige kopers in de markt.

Wel zien we dat er nog sprake is van een overbought conditie. Het kan dus zijn dat de stijging iets te hard is gegaan en dat NVIDIA nog meer stoom moet afblazen.

Er ligt een eerste horde rond $346,44 (gevormd op 22 november). Het volgende berekende koersdoel ligt rond %425. Steun ligt op de grafiek rond $195,55 (de bodem van 8 oktober).

Het lange termijn advies blijft de stukken NVIDIA aan te houden in de defensieve beleggingsportefeuille.

De 200-dagenlijn laat een stijgende trend zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.

De stijgende B.O.B.-indicator suggereert betere prestaties vergeleken met de rest van de markt.