IEX geeft koopadvies voor Ackermans & Van Haaren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De IEX Beleggersdesk start met het volgen van Ackermans & Van Haaren met een Buy-advies Het wil de laatste jaren niet zo vlotten met het aandeel Ackermans & Van Haaren. Maar het trackrecord voor de langere termijn is indrukwekkend. Het jaarlijks rendement sinds de beursgang in 1984 bedraagt 13,6%, zo heeft analist Niels Koerts becijferd. Daar kan de AEX-index met een rendement van 8,8% niet aan tippen. Het aandeel noteert momenteel tegen een discount van 19% ten opzichte van de intrinsieke waarde. Dat biedt beleggers de kans om op een interessant niveau in te stappen, meent Koerts. Hij start het volgen van van de Antwerpse investeringsmaatschappij daarom met een Buy-advies. 'Ackermans & Van Haaren is voor beleggers met een laag risicoprofiel een mooi alternatief voor een simpele ETF', schrijft Koerts. Lees de volledige analyse op IEX Premium.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.