Haarscheurtjes worden groter

De toegenomen onrust door de recente corona-ontwikkelingen, stijgende inflatie, oplopende grondstofkosten en hogere rentetarieven zorgt ervoor dat beleggers wat gas terug nemen.

Hoewel de langetermijn-technische plaatjes vooralsnog schadevrij zijn en de meeste stijgende trends nog worden voortgezet, valt op dat het kortetermijnbeeld steeds meer haarscheurtjes vertoont. Uitbraken worden teruggegeven, herstelbewegingen afgebroken en steunniveaus getest.

Vandaag bekijk ik de technische plaatjes van vier Europese indices.

AEX-index test steun

De beurs in Amsterdam heeft de kortetermijn-stijgende fase afgebroken en de steun van de bodem van eind oktober getest. Ook is de index teruggezakt onder de oude toppen van september, waardoor de eerdere opwaartse uitbraak ongedaan is gemaakt.

De steun rond 801 punten dient de komende dagen stand te houden om het beeld niet verder te doen verzwakken. Als de steun breekt, kan de AEX-index terugzakken richting de onderkant van de langetermijn-stijgende trend rond 780 punten. Om het positieve langetermijnbeeld intact te laten, dient de index boven de oplopende steunlijn te worden opgevangen.

Bel 20-index is fors gecorrigeerd

De beurs van Brussel is teruggevallen onder de laatste koerstoppen, waarmee het technische plaatje is verzwakt. De eerder opgetreden uitbraak is met de terugval onder de voormalige weerstand geneutraliseerd.

Per saldo beweegt de index zijwaarts boven steun 4.053 punten. Nu de opwaartse uitbraak geen stand heeft weten te houden, mag een nieuwe test van de steun worden verwacht. Een doorbraak onder de steun zal het beeld verder verzwakken en ruimte vrijmaken voor een grotere correctie.

CAC 40-index blijft goed liggen

De Franse beurs ligt er technisch bezien momenteel het sterkst bij van de Europese beurzen. De index is begin november overtuigend opgelopen en boven de top van augustus gebroken. De recente daling brengt de CAC40-index terug naar het niveau van de voorgaande toppen.

Het beeld blijft redelijk positief zolang de koers boven deze voormalige weerstand weet te blijven. Aan de bovenkant is er ruimte richting 7.500,00 punten (berekend koersdoel). De steun ligt op 6.389,62 punten (bodem van 20 september).

DAX-index maakt uitbraak ongedaan

De Duitse beurs heeft een aantal sterke weken achter de rug, maar moet op korte termijn wat terrein prijsgeven. Door de recente terugval is de eerdere uitbraak ongedaan gemaakt en kan een grotere correctie plaatsvinden.

Het feit dat er een koersgat zit in de recente correctie, geeft aan dat de verkoopdruk flink aan het toenemen is. Eerstvolgende steunniveau wacht nu rond 15.406 punten, de bodem van medio oktober. Voorlopig lijkt de fut er even uit.