Slotcall: Het gaat helemaal mis in Turkije

De AEX sluit 1,6% in het rood en daarmee zijn we met afstand de slechtste beurs van Europa. De hoofdindex zit vol met technologie-aandelen en die doen het vandaag juist slecht. Zwaargewichten zoals ASML (-5,5%) en Adyen (-2,4%) krijgen een flinke tik op de neus.

Het sentiment rondom groei-aandelen is verslechterd nadat Fed-voorzitter Jerome Powell opnieuw is benoemd. Hij is havikser dan zijn tegenkandidaat en daardoor gaan de rentes op de kapitaalmarkt omhoog. Dit is ongunstig voor aandelen waarbij de winsten juist in de toekomst liggen, zoals technologie-aandelen dus.

De grootste klappen vinden echter plaats in Turkije. De Turkse lira verliest vandaag bijna 12% ten opzichte van de euro. Afgelopen week heeft de Turkse munt ruim een vijfde van zijn waarde zien verdampen. Deze koersval is het gevolg van enkele uitspraken van President Erdogan.

De beste man kon het niet laten te benadrukken dat de hoge rente juist de oorzaak is voor de hoge inflatie in zijn land. Ik denk niet dat er ook maar 1 onafhankelijke econoom te vinden is die het met hem eens is. Beleggers speculeren op een verdere daling van het officiële rentetarief door hun posities in lira's te verkopen. Bedrijven met exposure naar Turkije kunnen dus alvast een afboeking voorbereiden.

Intertrust

De strijd om Intertrust (+15,4%) is nog niet gestreden. CVC maakte afgelopen week bekend €18 voor een aandeel Intertrust te bieden, maar daarmee heeft het de financieel dienstverlener nog niet binnen. Er zijn diverse partijen in de markt die bereid zijn om een fors hogere prijs te betalen. Zelfs een bedrag van €22 wordt genoemd.

Voor de zakenbanken JPMorgan Cazenove en Bank Degroof vormt dit aanleiding om hun koersdoel te verhogen tot €22. De huidige koers ligt hier circa 9% onder. Het is altijd verleidelijk om deze 9% te pakken, maar daar staat tegenover dat er nog wel een partij moet zijn die ook daadwerkelijk €22 biedt.

Nu er meerdere partijen in de markt zijn, is de kans klein dat een overname niet doorgaat. Dit verlaagt het risicoprofiel van een belegging in Intertrust en daardoor gaat de koers fors omhoog. De geruchten dat CVC ruimschoots wordt overboden helpen uiteraard ook een handje.

Het spel is op de wagen bij Intertrust #Intertrust https://t.co/JNws5aTyOe — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 23, 2021

PostNL

PostNL (-3,2%) zit in de hoek waar de klappen vallen. Het aandeel lag er de laatste maanden al slecht bij en nu stapelen de problemen zich in België op. Bij drie depots van de post- en pakketbezorger is het flink mis, want hier zouden zich zaken afspelen die niet door de beugel kunnen.

Het gaat om onder andere overtredingen inzake zwart werken en schijnconstructies met betrekking tot zelfstandigheid. Tevens zouden er mogelijk minderjarige werknemers worden ingezet. Het probleem zit hem bij de onderaannemers die de Belgische wet niet respecteren. Echter, PostNL houdt hierop onvoldoende toezicht.

Analist Martin Crum verwacht dat het debacle geen grote financiële gevolgen heeft, maar het leidt wel tot de nodige imagoschade. Momenteel noteert de post- en pakketbezorger tegen 9 keer de getaxeerde winst over 2022. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Belgische arbeidsinspectie heeft PostNL in het vizier #PostNL https://t.co/BBCpnIl0rF — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 23, 2021

Rentes

De.vergoedingen op tienjaars staatspapier vliegen omhoog. De Nederlandse rente dikt liefst zes basispunten aan tot -0,09%.

Brede markt

De AEX (-1,6%) en daarmee blijven we ver achter ten opzichte van de DAX (-1,1%) en CAC (-0,7%).



(-1,6%) en daarmee blijven we ver achter ten opzichte van de DAX (-1,1%) en CAC (-0,7%). Wall Street geeft de openingswinst uit handen. De Nasdaq is met een min van 1,0% de grootste verliezer



geeft de openingswinst uit handen. De Nasdaq is met een min van 1,0% de grootste verliezer De euro wint 0,3% en noteert 1,127 ten opzichte van de dollar.



wint 0,3% en noteert 1,127 ten opzichte van de dollar. De VIX klimt 2,6% tot 19,7 punten.



klimt 2,6% tot 19,7 punten. Goud (-1,0%) en zilver (-3,6%) kennen een off-day.



(-1,0%) en (-3,6%) kennen een off-day. Olie : WTI (+2,6%) en Brent (+2,1%) vinden de weg daarentegen omhoog. Dit is opvallend, omdat de VS, China, India, Japan en het Verenigd Koninkrijk bekend maakten hun strategische oliereserves te verlagen, om zo de hoge olieprijs te bedwingen.



: WTI (+2,6%) en Brent (+2,1%) vinden de weg daarentegen omhoog. Dit is opvallend, omdat de VS, China, India, Japan en het Verenigd Koninkrijk bekend maakten hun strategische oliereserves te verlagen, om zo de hoge olieprijs te bedwingen. Bitcoin (+1,4%) blijft dicht bij huis.



Het Damrak

De chippers krijgen een pak rammel vandaag. ASML (-5,5%), Besi (-3,9%) en ASMI (-6,0%) maken een duikvlucht. Laatstgenoemde opende zelfs 10% lager, maar dat was waarschijnlijk een vette vinger.

(-5,5%), (-3,9%) en (-6,0%) maken een duikvlucht. Laatstgenoemde opende zelfs 10% lager, maar dat was waarschijnlijk een vette vinger. Adyen (-2,4%) lijdt onder het slechte sentiment omtrent technologie-aandelen.

(-2,4%) lijdt onder het slechte sentiment omtrent technologie-aandelen. Defensieve havens zoals Ahold (+0,3%), Royal Dutch Shell (+1,1%) en Unilever (+0,8%) worden daarentegen opgepikt. Een typisch gevalletje van sectorrotatie.

(+0,3%), (+1,1%) en (+0,8%) worden daarentegen opgepikt. Een typisch gevalletje van sectorrotatie. De financials houden het verhoudingsgewijs nog aardig droog. ING (-0,5%) houdt de schade dankzij de stijgende rente beperkt.

(-0,5%) houdt de schade dankzij de stijgende rente beperkt. Bij Philips (-1,8%) wordt het van kwaad tot erger. Het is onduidelijk hoeveel claims het bedrijf uit de VS kan verwachten en daardoor nemen beleggers alvast het hazenpad.

(-1,8%) wordt het van kwaad tot erger. Het is onduidelijk hoeveel claims het bedrijf uit de VS kan verwachten en daardoor nemen beleggers alvast het hazenpad. Het is mij een raadsel waarom winkelvastgoed er vandaag zo goed bij ligt. Unibail Rodamco (+1,2%) en Eurocommercial Properties (+0,6%) gaan in een dalende markt licht omhoog.

(+1,2%) en (+0,6%) gaan in een dalende markt licht omhoog. Lucas Bols (-1,3%) kan niet profiteren van een koopadvies van Kepler Cheuvreux. Het koersdoel gaat met €2 omhoog tot €14.

(-1,3%) kan niet profiteren van een koopadvies van Kepler Cheuvreux. Het koersdoel gaat met €2 omhoog tot €14. De halfjaarcijfers van Accsys (+0,3%) over het gebroken boekjaar 2021/2022 kenden geen verrassingen. Toch reageert de markt positief. Wellicht omdat de fabriek in Hull niet nog een keer vertraging heeft opgelopen. Accsys: Alle ogen gericht op de toekomst #Accsys https://t.co/XPtDob7MFE — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 23, 2021

Adviezen

Intertrust: naar €22 van €17 en kopen - JPMorgan Cazenove

Intertrust: naar €22 van €19 en kopen - Bank Degroof

Lucas Bols: naar kopen van houden en naar €14 van €12 - Kepler Cheuvreux

OCI: naar €31 van €30 en kopen - Kepler Cheuvreux

Agenda woensdag 24 november

Consensus