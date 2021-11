Publiekslievelingen

Bericht delen via:

Iedere belegger heeft zijn of haar eigen favorieten binnen het brede aandelenspectrum waar beleggers tegenwoordig toegang tot hebben. Toch valt op dat een kleine groep aandelen al jaren flink in de belangstelling staat van particuliere beleggers, ongeacht de prestaties ervan.

Uiteraard wordt er veel gepraat over de zwaargewichten van de AEX-index, maar de meeste beleggerspraat, bijvoorbeeld op de online forums van IEX, gaat over aandelen als Pharming, TomTom, Just Eat Takeaway en PostNL.

Vandaag bekijk ik de technische plaatjes van deze aandelen.

Pharming mist kracht

Het Nederlandse biotechbedrijf Pharming beweegt al vanaf het begin van het jaar in een dalende trend. Lagere toppen en bodems wijzen op aanhoudende verkoopdruk.

De laatste weken is de koers even op adem gekomen en weet het aandeel te consolideren aan de bovenzijde van de dalende trend. Pas wanneer de koers door de eerste weerstand rond €0,83 weet te breken, zal het beeld wat opklaren en kan er wat groter herstel plaatsvinden.

TomTom zet herstel door

TomTom laat al jaren een volatiel koersverloop zien zonder dat de koers per saldo veel is opgeschoten. Het aandeel beweegt sinds 2015 grofweg in een ruime bandbreedte tussen €6 aan de onderkant en €12 aan de bovenzijde.

Nadat onlangs de onderkant is getest, veert de koers van TomTom weer sterk op. Een herstel richting de bovenzijde van de bandbreedte lijkt hiermee ingezet. Op korte termijn wijst de vorming van een nieuwe hogere koersbodem al op aantrekkende vraag. Nu de koers boven de recente toppen breekt, kan het herstel meer vorm krijgen.

De grote uitslagen maakt het aandeel interessant voor speculanten. Voor defensieve beleggers is het beeld wat te onrustig.

Adviezen van Tostrams ontvangen?

Wenst u de nieuwe aankopen in uw mail te ontvangen? Word dan lid van de Tostrams-club. Alle portefeuillemutaties en koopsignalen zitten in het Tostrams-abonnement, dus voor abonnees.

Al voor €1 (voor de eerste maand) kunt u kennismaken met de Nederlandmodule van het Tostrams lidmaatschap. Klik op de button hieronder voor een actieabonnement.

Just Eat Takeaway bereikt steun

Voor het technisch plaatje van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway pak ik de langetermijngrafiek er even bij. Wat meteen opvalt, is dat het aandeel sinds eind 2020 een patroon van lagere toppen en bodems laat zien. Dat wijst op aanhoudende verkoopdruk.

Nu langetermijnsteun en de onderkant van de dalende trend zijn bereikt, zou er echter weer wat herstel op kunnen treden. Rond €72 komt het aandeel wel de eerste weerstand en de dalende 200-dagenlijn tegen. Vooralsnog lijken de herstelmogelijkheden dus beperkt.

PostNL onder druk

Het technisch plaatje van PostNL overtuigt al net zo min. De koers staat al ruim een half jaar onder druk en vooralsnog ontrbeken ook signalen van een mogelijke trendomkeer. Lagere toppen en bodems wijzen op aanhoudende verkoopdruk en ook nu lijkt er weer een nieuwe lagere koerstop te worden gevormd.

Wanneer de steun rond €3,69 breekt, zal het luik naar onderen verder opengaan en zal de dalende fase worden hervat. De volgende steunzone wacht dan pas in de zone rond €2,50. Het technisch beeld zal pas wat opklaren als de weerstand rond €4,06 wordt gebroken.