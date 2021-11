Een blik op de lange trends

Bericht delen via:

We kijken vaak naar de waan van de dag en proberen alle kortetermijn-koersbewegingen te duiden. Toch kan het zeker geen kwaad om af ten toe even uit te zoomen om het grote plaatje te bekijken.

Vandaag loop ik daarom langs vier zeerlangetermijn-(maand)grafieken die de koersbewegingen van de afgelopen 20 jaar weergeven. Wat opvalt is dat we langzaam maar zeker de oude hoogtepunten van het begin van dit millennium achter ons laten en verder oplopen in onbetreden terrein.

De Duitse beurs wist als herbeleggingsindex acht jaar geleden al nieuwe hoogtepunten te noteren. Begin dit jaar was de AEX-index aan de beurt en onlangs wist ook de Franse beurs een nieuw all-time high op het bord te zetten. Alleen de Belgische beurs blijft nog wat achter, die noteert nog onder de top uit 2007.

AEX-index is uitgebroken

De Nederlandse beurs heeft een zeer sterk jaar achter de rug. Na de coronadip in het voorjaar van 2020 is de index overtuigend opgelopen en in april dit jaar boven de top uit 2000 gebroken.

De AEX-index heeft hiermee de stijgende trend die in 2013 werd ingezet een nieuwe impuls gegeven. De hogere toppen en bodems duiden op aanhoudende vraag en er is nog geen sprake van enige verzwakking. Een eventuele pullback richting de oude weerstand zal de uitbraak nogmaals bevestigen en een nieuw instapmoment opleveren.

DAX-index blijft sterk

De Duitse beurs is een herbeleggingsindex en loopt daardoor ruim voor op het koersverloop van de overige Europese indices. De DAX wist in 2013 al boven de oude toppen van 2000 en 2007 te breken en de stijgende fase een nieuwe impuls te geven.

De coronadip zorgde voor de perfecte pullback naar het oude uitbraakniveau, waarna de koers weer overtuigend opwaarts draaide. Nu de DAX-index ook boven de toppen van 2018 en 2019 is gebroken, is de stijgende fase hervat richting hogere koersniveaus. Het technisch plaatje blijft erg sterk.

CAC 40-index breekt nipt door de weerstand

De Franse beurs heeft er wat langer over gedaan, maar is onlangs alsnog door de weerstand van de top uit 2000 gebroken. Met de doorbraak heeft de gematigd opgaande trend van de afgelopen jaren een nieuwe impuls gekregen. Er is nu ruimte vrijgekomen voor een grotere koersstijging.

De doorbraak is overigens nog nipt. Voor een duidelijke bevestiging dient de index de komende maanden boven de 6.945 punten te sluiten. Indien de CAC 40-index de uitbraak voltooid, dan zal een opgaande beweging worden ingezet die meerdere jaren kan aanhouden.

Bel 20-index wacht op eindsprint

De beurs van België heeft de afgelopen jaren forse koersuitslagen laten zien, maar beweegt nog onder de oude top uit 2007. De Bel 20 blijft hiermee achter bij zijn Europese collega's.

De beurs uit Brussel is door de recente stijging wel boven de toppen van de afgelopen jaren gebroken. Hiermee lijkt een nieuwe aanval op het all-time high te zijn ingezet. De ruimte tot aan de oude top bedraagt momenteel ongeveer 10%. Wellicht dat een eindejaarsrally ook de Bel 20 nog dit jaar een nieuw hoogtepunt kan laten noteren.