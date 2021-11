Duitse beurs komt op stoom

Bericht delen via:

Het heeft even geduurd, maar nu breekt ook de laatste grote westerse beurs door. De DAX, de beursindex van de grootste economie van Europa, heeft haar vorige koersrecord nipt gebroken. De Duitse locomotief komt steeds meer op stoom.

Wellicht komt mijn voorspelling van eind vorig jaar, dat de Duitse beurs de verrassing voor 2021 zou worden, nu iets dichterbij - tot dusver won de DAX slechts 17%.

De DAX-index heeft sinds dit voorjaar gevangen gezeten in een trading range tussen 14.816 en 16.030 punten. Van een krachtig koopsignaal is overigens pas sprake als deze bandbreedte definitief en overtuigend wordt verlaten. Maar gezien de stemming en alle all-time highs op de overige beurzen is dat wel waarschijnlijk.

Duitse katapultbodem

Een duidelijke uitbraak, die we als een zeer krachtig langetermijn-koopsignaal beschouwen, ligt om de hoek. De reden hiervoor is dat de DAX een katapultbodem heeft gevormd. De uitleg en duiding van het koerspatroon katapultbodem vindt u helemaal onderaan mijn blog.

Vandaag de AEX (korte termijn) en de DAX (lange termijn).

Nederlandse beurs valideert opmars met hogere koersbodem

De Nederlandse beurs (AEX-index) heeft in de recente daling een hogere bodem gevormd boven het niveau van voorgaande toppen in de 800-puntenzone. Zolang de koers boven deze voormalige barrière weet te blijven, blijft het technische plaatje positief. Er is ruimte richting 840,00 punten (berekend koersdoel). De steun bevindt zich op 801,26 punten (bodem van 29 oktober).

Duitse beurs zet weerstand 16.030,33 onder druk

De uptrend van de DAX-index wordt voortgezet indien de recente consolidatiefase opwaarts breekt. Pas bij een solide uitbraak boven de top 16.030,33 punten, gevormd op 13 augustus, treedt een nieuw koopsignaal op. De recente uitbraak is nog te nipt.

Slaagt de DAX index erin om boven deze horde te breken, dan kan de stijgende trend worden voortgezet en komt er ruimte vrij voor meer koersstijging. Op basis van de pendulumswing wordt 17.250,00 punten het volgende opwaartse koersdoel. De steun ligt rond 14.816,35 punten (bodem van 14 mei).

Het katapult-koerspatroon voor de Duitse beurs

Een katapultbodem is een extra positieve variant van de bullish pullback. Bij een bullish pullback wordt de oude weerstand de nieuwe steun. Een katapultbodem treedt op indien de nieuwe bodem ruim boven de oude top ligt.

Begin van dit jaar brak de Duitse beurs boven de toppen van 2018, 2019 en 2020. Deze voormalige barrière is op de grafiek hierboven afgebakend met de blauwe stippellijn rond 13.800-13.900 punten.

Vervolgens heeft de DAX meerdere hogere bodems gevormd rond 14.816 punten. Omdat deze bodems ver boven de voormalige barrière rond 13.800-13.900 punten liggen, wordt een katapultbodem gevormd.

In de afgelopen week brak de DAX vervolgens door de laatste weerstand op 16.030,33 punten, waarmee de katapult wordt voltooid.

Op basis van de kortetermijn-pendulumswing ligt het eerstvolgende berekende koersdoel rond 17.250 punten.

Op basis van de katapultbodem ligt het meerjarig berekende koersdoel rond 19.500 punten.

De katapultbodem treedt doorgaans op de volgende wijze op: