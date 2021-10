'Fugro moet op termijn weer dividendaandeel worden'

[Quote]Eerst brengen we de windsituatie in kaart met windboeien, daarna moeten we op de centimeter en een kwart graad nauwkeurig bepalen waar de windmolen precies moet komen te staan. Het hele traject kan wel vijf jaar duren. Eerst wordt een jaar lang de wind gemeten[/quote]



Sorry maar dit is natuurlijk complete BS. Hiermee gaan ze vanuit dat de natuur of het klimaat exacte wetenschap is. De natuur doet wat hij wil. Tuurlijk zijn er op zee patronen en heb je bijvoorbeeld een straalstroom (boven de evenaar waait deze van West naar Oost, en onder de evenaar andersom) maar die straalstroom is meanderend. Nooit in een rechte lijn. deze bepaald ook oa waar hoge en lage druk gebieden komen te liggen en hoe vervolgens de wind waait. 1 jaar meten is leuk maar bij een stevige hogedruk blokkade op zee kan je weken lang of maanden een heel andere wind richting krijgen.

Je kunt best een windroos maken uit gemiddelden maar daar uit kun je totaal geen conclusies trekken. Dan is het plaatsen op de kwart graad nauwkeurig ook behoorlijk onnodig of heeft totaal geen nut. Als je de meting een jaar later uitvoert kan het alweer anders zijn.