'Energietransitie legt kiem voor grondstoffensupercyclus'

Volgens Steen Jakobsen, hoofdeconoom en CIO bij Saxo Bank, kan de oplopende inflatie in combinatie met de energietransitie leiden tot een grondstoffensupercyclus die wel tien jaar kan duren. Dat schrijft hij in de Quarterly Outlook voor Q4.

"Om een onmiddellijke crisis door de pandemie te voorkomen, werd op oorlogssterkte gereageerd met fiscale steunmaatregelen”, begint hij. "Door direct geld over te maken aan bedrijven in bijna iedere sector, werden de inkomens op peil gehouden. Dit zorgde voor een enorme stimulering van de vraag, terwijl de wereldwijde aanvoer werd stilgelegd."

Jaren '70 all over again?

Volgens Jakobsen zal deze situatie aanhouden, terwijl er drie grote uitdagingen op ons afkomen: groeiende ongelijkheid, verouderende infrastructuur en klimaatverandering.

"Dit zal leiden tot meer overheidsingrijpen, strengere regulering, en meer disruptie in de supply chain. Dit zouden weleens de jaren ’70 all over again kunnen worden, met dat verschil dat dit keer alles om de decarbonisation van de economie draait."

Aanbodshock

"De energietransitie is een van de grootste beleidsacties in de geschiedenis. Inflatie zal het grootste gevolg zijn, maar ook een blijvend lage rente. In dit geval zal inflatie een uiting zijn van het feit dat de economie niet in staat is het aanbod te leveren waar de wereld om vraagt. Tegelijkertijd zeggen negatieve reële rentes ons dat de toekomst er een is van lage groei als gevolg van een lage productiviteitsgroei", legt de econoom uit.

"Beleggers moeten dit begrijpen en erop acteren. Er zijn twee soorten beleggingen die in zo’n omgeving goed zullen presteren: bedrijven in de groene sector, en – ironisch genoeg – grondstoffenbedrijven."

'Aandelen lijken alle zorgen van zich te schudden'

Ondertussen staan de aandelenwaarderingen op niveaus die we lang niet hebben gezien. Ook de winstmarges in de VS staan op recordhoogte, en veel grondstoffen in de buurt van all time highs. Tegelijkertijd flirt de voedselprijsindex van de VN met het hoogste niveau in zes decennia en staat Europa aan de vooravond van een energieshock.

"Voor nu lijken aandelen alle zorgen van zich af te schudden, met de op één na langste rally zonder een correctie van meer dan 5% sinds 1999. Tegelijkertijd liggen de kapitaaluitgaven in de mijnbouw- en energiesector op een historisch laag niveau en krijgen bedrijven te maken met hogere kosten voor het verminderen van de CO2-uitstoot."

'Inflatie grootste risico'

Inflatie is het grootste risico voor de economie, de financiële markten en aandelen, stelt Jakobsen.

"Wereldwijd wordt beleid gevoerd alsof we in een vraagshock zitten, maar we zitten in een aanbodshock. Daarnaast decarboniseren en elektrificeren we in hoog tempo. Deze combinatie zet een enorme druk op grondstofprijzen. Wij denken dat de energietransitie de kiem zal leggen voor een grondstoffensupercyclus die wel tien jaar kan duren."