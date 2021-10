ESG-risico’s maken meer slachtoffers

De stijgende gasprijs heeft de eerste slachtoffers geëist. In Engeland is een aantal energiebedrijven failliet gegaan omdat ze de hogere inkoopprijzen voor gas niet konden doorrekenen aan hun klanten. Ook in Nederland zouden sommige kleine energiebedrijven onder hoge druk staan.

Opnieuw een voorbeeld van een ESG-risico dat grote invloed heeft op de aandeelhouders van in dit geval de energiebedrijven. Moeten beleggers meer rekening houden met ESG-risico’s?

Risico belangrijk voor de waardering van aandelen

De waardering van een bedrijf hangt in principe van drie componenten af: de toekomstige kasstromen, de groei en de disconteringsvoet.

De kasstromen worden gevormd door het geld dat uit een investering komt, zoals dividenden. De disconteringsvoet is een percentage waarmee de toekomstige kasstroom wordt teruggerekend naar een huidige waarde.

Kasstroom / ((1+Disconteringsvoet) ^ Aantal jaar) = Huidige waarde

€ 10.000 / ( 1 + 8%) ^ 2 = € 8.573,39

Hoger risico = hogere disconteringsvoet

Een bedrag van € 10.000 over twee jaar heeft niet dezelfde waarde als datzelfde bedrag vandaag. Zeker bij een risico dat de betaling over twee jaar lager uitvalt, is de huidige waarde minder.

Bij een hoger risico willen beleggers een hoger rendement. Ze vertalen dat in een hogere disconteringsvoet. Als de disconteringsvoet in het bovenstaande voorbeeld naar 10% stijgt, daalt de huidige waarde naar €8.264,46.

ESG risico’s leiden ook tot een hogere disconteringsvoet

Naast voor de traditionele bedrijfseconomische risico's moeten beleggers steeds meer oog hebben voor ESG-risico’s. ESG is de meest gebruikte classificatie voor verantwoord en duurzaam ondernemen en staat voor Environment (klimaat en milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed ondernemingsbestuur).

ESG-risico’s worden bijvoorbeeld belangrijker omdat de maatschappij steeds kritischer wordt en ESG-incidenten zwaarder weegt. Daarnaast zijn marktevents vaker terug te voeren op een ESG-probleem.

Voor de beoordeling van de risicograad maakt het natuurlijk niet uit of het risico financieel van aard is zoals een hoge schuld of een daling van de winst, of dat het risico een ESG-achtergrond heeft zoals een stijging van de energieprijzen, schade als gevolg van een bosbrand of de extra kosten vanwege strengere regelgeving. Daarom leiden ook ESG-risico's op dezelfde manier als financiële risico’s tot een hogere disconteringsvoet.

En een lagere waardering

Zoals hierboven genoemd leidt de hogere disconteringsvoet tot een lagere contante waarde van de kasstromen en daarmee tot een lagere waarde van het bedrijf.

In het onderzoek ‘Foundation of ESG investing’ van MSCI uit 2019 worden allerlei redenen aangedragen waarom bedrijven met een hoge ESG-score minder risicovol zijn: ze hebben minder vaak schadelijke incidenten, ze zijn minder gevoelig voor marktrisico’s (bedrijven die minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen hebben minder last van stijgende gasprijzen), ze zijn transparanter waardoor beleggers het risico lager inschatten en de schommelingen in de winst zijn kleiner.

Deze factoren leiden tot een lager risico en daarmee tot een hogere waardering.

Invloed CO2-uitstoot op de waardering

Deze bewering werd geïllustreerd in een recent onderzoek van Schroders naar klimaatleiderschap bij bedrijven. In het onderzoek staat een interessante grafiek met het verschil in waardering tussen bedrijven met een relatief lage CO2-uitstoot en bedrijven met veel CO2-uitstoot.

De conclusie was dat tussen 2010 en 2014 het waarderingsverschil 4,4% bedroeg in het voordeel van de bedrijven met lage CO2-uitstoot. In de periode 2015-2019 groeide het verschil naar 8,3%. Vanaf 2019 is het verschil zelfs opgelopen naar 14,6%.

Schroders verwacht dat het terugbrengen van de CO2-uitstoot in de aankomende jaren nog meer aandacht krijgt, waardoor het verstandig is om aandelen te selecteren die kwalificeren als klimaatleider met ambitieuze doelstellingen om CO2-uitstoot terug te dringen.

Kanttekening

Natuurlijk zijn er ook andere factoren van invloed op de waardering en de verschillen. Het verschil in waardering wordt ook beïnvloed door de lage rentevoet. Hoe lager de rentevoet, hoe groter het verschil in waardering wordt.

We hebben onlangs kunnen zien dat een stijging van de rente leidt tot dalende koersen van bedrijven met hoge waarderingen. Een verdere stijging van de rente kan daarmee het potentieel van relatief dure bedrijven, waaronder ESG-koplopers, in de weg zitten.

Hoe beleggers ESG-risico’s kunnen meewegen

De redenen om ESG mee te nemen in de aandelenanalyse zijn talrijk. De ESG-factoren stellen beleggers in staat om een breder oordeel te vormen over de risico’s. Bedrijven die actief bezig zijn met het beheersen van ESG-risico’s stijgen in waarde.

Sustainalytics en S&P Global zijn partijen die bedrijven beoordelen op ESG, waarbij Sustainalytics vooral kijkt naar risico’s en S&P Global een breder oordeel vormt. De belegger kan bedrijven met een hoog ESG-risico afbouwen ten gunste van bedrijven met een laag ESG-risico. Ook kan de belegger ervoor kiezen om niet te investeren in sectoren met hoge ESG-risico’s zoals staalproductie, fossiele brandstoffen en fast fashion.