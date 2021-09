Sell All? Tijd voor een bubble-update

De laatste tijd moet ik vaak aan de knop Sell All denken. Vroeger zat op mijn handelsplatform zo’n knop waarmee je in een keer je hele portefeuille kon verkopen.

Is het nu tijd om deze knop te gebruiken en is het verstandig om (tijdelijk) afscheid te nemen van aandelen? Mijn gevoel zegt mij dat de markt in specifieke segmenten veel te ver is doorgeschoten in haar optimisme.

De markt verdisconteert momenteel niet alleen de toekomst maar ook nog wat daarna komt. Dat lijkt mij te veel van het goede. Vreemd genoeg zijn er ook onderdelen van de markt die heel aantrekkelijk zijn in mijn ogen.

Met plezier presenteer ik tijdens het webinar op 5 oktober een lijst met koop- en verkoopkandidaten. Maar ik wil verder gaan en u ook een ‘bubble-update’ geven waarin ik de huidige extreme marktomstandigheden analyseer en het heersende gevoel van Peak Everything zal proberen te duiden.

Verder bespreek ik dan ook een strategie om marktrisico’s (permanent) efficiënt af te dekken. Elke belegger die “het niet vertrouwt” , het lastig vindt om nog koopkansen te zien, niet weet wat hij dan moet doen met zijn geld en ongemakkelijke hoogtevreesgevoelens heeft bij de huidige beurs, raad ik zeker aan om deel te nemen aan dit webinar. Het kan zo maar eens een historisch webinar worden.

Onderwerpen

Bubble-update: waar staan wij nu en what’s next?

Analyse van de huidige trends in aandelen, obligaties, rente en grondstoffen

Koop- en verkoopkandidaten

Strategie om marktrisico’s permanent en efficiënt af te dekken

Gouden tip

Over André Brouwers

André Brouwers is vijfvoudig winnaar van het Nederlands Beursdebat. Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring als beurshandelaar, hedge fund manager en vermogensbeheerder en is oprichter van het Beleggingsinstituut. Dit onafhankelijke educatie- en informatie-instituut verzorgde inmiddels de opleiding en coaching van meer dan 25.000 beleggers en handelaren.

Op 12 oktober start een opleiding voor beleggers waarin André zijn kennis en trades wekelijks gedurende 6 weken gaat delen. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden voor dit unieke traject. Let op: er zijn maximaal 500 plekken beschikbaar!

André werd in maart 2009 gevolgd voor de TV documentaire Slapend Rijk. Aan de hand van de voorpagina van de Telegraaf gaf hij aan wat zijn visie was op de beurs op dat achteraf gezien belangrijke omslagpunt. André heeft een soortgelijk gevoel bij de huidige ontwikkelingen in markt en maatschappij. Wordt dit ook een belangrijk keerpunt?

Het webinar wordt gepresenteerd door Pieter Kort, hoofdredacteur van IEX Media, die André kritisch zal ondervragen.