Slotcall: Nerveuze beleggers, AEX toont veerkracht

AEX en Evergrande

Het verhaal van vandaag is natuurlijk Evergrande. Een Chinese vastgoedmoloch die tegen een default aan zit. Dat kan een markt die dichtbij recordniveaus staat, niet gebruiken natuurlijk.

Er is vandaag flink aan de boom geschud, waarbij een aantal usuals suspects een flinke tik hebben gekregen. We noemen beta aandelen als ArcelorMitall, Aperam, AMG, maar ook de chipsector moest (eindelijk) eens een stapje terug doen. Wat stoom afblazen na een schier eindeloze bullrun is zo vreemd nog niet, ditmaal met de benarde situatie rond Evergrande als catalyst.

Toch ook enkele fondsen die de schade beperkt hebben weten te houden, of zelfs tegen de markt in een winstje bijeen konden sprokkelen: Unilever bijvoorbeeld, maar ook het recent lelijk weggezakte Intertrust en zowaar AF-KLM.

Mogelijk dat onze nationale trots profiteert van geluiden bij onze Oosterburen waar Lufthansa het sentiment trotseert en aankondigt met een zwaar verwaterende emissie te komen. Dat klinkt op het eerste gezicht niet goed, maar als de Duitsers weer (serieus) geld uit de markt weten te halen, geeft dat de rest van de sector een kleine mentale opkikker.

Accsys

Houtveredelaar Accsys trekt zich vandaag niets aan van de barre beursdag en stijgt tegen de markt in. Of dit wat te maken heeft met de analyse van Niels, kunnen Premium leden hier lezen.

Lufthansa

De Duitse carrier Lufthansa heeft wel een erg ongelukkige hand van timing door vandaag aan te kondigen met een forse claimemissie te willen komen. Extra pijnlijk is allicht de hoge korting van afgerond 40% die de Duitsers aanbieden om beleggers over de streep te trekken. Alles over deze emissie bij IEX Premium.

Evergrande

De zorgen rond het Chinese Evergrande namen al enkele dagen sterk toe. Natuurlijk werd eerst glashard ontkend dat er liquiditeitsissues waren, maar vrij snel daarna bleek die geëigende tactiek niet langer houdbaar.

Evergrande dreigt te defaulten, oftewel heeft niet voldoende liquiditeit beschikbaar om aflopende verplichtingen na te komen en daar houden schuldeisers natuurlijk niet van.

Enige creativiteit kan het management van Evergrande niet ontzegd worden: schuldeisers hebben de mogelijkheid hun uitstaande schuld aan de vastgoedreus betaald te krijgen in vastgoed, met uiteraard een flinke korting. Alle ogen zijn ondertussen gericht op Beijing: gaan de Chinese machthebbers het wankelende vastgoedfonds te hulp schieten met een pijnlijke herstructurering tot gevolg, of laat men Evergrande omvallen.

Dat laatste is een weinig aanlokkelijk scenario, nog los van de uitstaande schulden van Evergrande, pak hem beet $300 miljard, dreigt hiermee een spill over effect à la Lehman Brothers waarbij meerdere partijen meegetrokken worden in de deconfiture. Daar bovenop dreigt gezichtsverlies en dat ligt zeker in Azië bijzonder gevoelig.

Groene zeepbel

Een wat ongelukkige hand van timing kan de BIS, zeg maar de centrale bank der centrale banken, die het vandaag nodig vond om te waarschuwen voor een dreigende bubbel in 'groene beleggingen.'

Er zijn volgens de BIS signalen dat de waardering van ESG-beleggingen wat te uitbundig is opgelopen. Oftewel, er is materieel geld uit reguliere beleggingen gehaald om te investeren in zaken als groene obligaties, aandelen van elektrische autoproducenten en schone energie.

Volgens een van de kopstukken van de BIS is er momenteel zelfs al sprake van een 'groene bubbel.' Wellicht een goed moment voor beleggers hun eigen aandelenportefeuille eens na te lopen en na te gaan of het enthousiasme voor 'groen' niet heeft geleid tot een onevenwichtige samenstelling.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn ook verre van immuun wat er zich in China afspeelt. Daar bovenop woedt er nog altijd een fel debat over het schuldenplatform. Dit leidt altijd tot een politiek steekspel en partijen laten het er meestal op aankomen en bereiken pas last minute een compromis.

Nu is het begrotingstekort in de VS al gierend uit de klauwen gelopen, het gesteggel over het verhogen van het schuldenplatform kan beter verruild worden voor een prudenter begrotingsbeleid. Mijn Excel heeft inmiddels grote moeite met de duizenden miljarden begrotingstekorten in de VS: an accident waiting to happen.

De Amerikaanse beurzen staan na circa twee uur handel stevig in de min, onder aanvoering van de Nasdaq ditmaal met min 2%, versus circa 1,5% verlies voor de Dow Jones en S&P500.

Rentes



Het renteplaatje blijft wat onwezenlijk aan doen: negatieve tienjaarsrentes zijn echt een brug te ver in een normaal functionerende economie. MMT-liefhebbers zien dat uiteraard anders.



Bron: Reuters

Brede markt

De AEX sluit 1,4% lager en toont daarmee de nodige veerkracht



sluit 1,4% lager en toont daarmee de nodige veerkracht Wall Street veriiest na twee uur handel 1,5 - 2%



veriiest na twee uur handel 1,5 - 2% De euro blijft dicht bij de 1,17 versus de greenback



blijft dicht bij de 1,17 versus de greenback De VIX noteert met een stand van ruim 25 op niveau stressvol



noteert met een stand van ruim 25 op niveau stressvol Goud (+0,5%) en zilver (+0,1%) profiteren amper tot niet van de huidige onrust, noch van de hoog oplopende inflatie



(+0,5%) en (+0,1%) profiteren amper tot niet van de huidige onrust, noch van de hoog oplopende inflatie Olie : WTI en Brent dalen weliswaar ook licht, maar blijven duidelijk boven de $70 per vat, natural gas doet wél een serieus stapje terug



: WTI en Brent dalen weliswaar ook licht, maar blijven duidelijk boven de $70 per vat, natural gas doet wél een serieus stapje terug Bitcoin weet zich niet aan de verkoopdruk te onttrekken en daalt zo'n 7% tot $44k



Het Damrak

Ahold (-/- 0,5%) doet wat een solide, defensief fonds behoort te doen en daalt amper

(-/- 0,5%) doet wat een solide, defensief fonds behoort te doen en daalt amper ArcelorMittal (-/- 8%) doet wat je van een beta stock op een slechte dag mag verwachten, al verklaart dit niet de volledige daling. IJzererts is nog net niet gratis af te halen en dat doet pijn

(-/- 8%) doet wat je van een beta stock op een slechte dag mag verwachten, al verklaart dit niet de volledige daling. IJzererts is nog net niet gratis af te halen en dat doet pijn Unilever (+/+ 1,3%) toont zich van zijn sterkste kant vandaag door tegen de markt in op te lopen. Het geld van beleggers blijft dus deels in ieder geval in de markt

(+/+ 1,3%) toont zich van zijn sterkste kant vandaag door tegen de markt in op te lopen. Het geld van beleggers blijft dus deels in ieder geval in de markt Aperam (-/- 6,3%) levert net als Mittal en AMG fors in vandaag, (te) hoge energieprijzen zullen hier deels debet aan zijn



(-/- 6,3%) levert net als Mittal en AMG fors in vandaag, (te) hoge energieprijzen zullen hier deels debet aan zijn Intertrust (+/+ 2,8%) verrast aangenaam vandaag, relevant nieuws konden wij niet vinden, maar het aandeel was recent ook griezelig ver weggezakt

(+/+ 2,8%) verrast aangenaam vandaag, relevant nieuws konden wij niet vinden, maar het aandeel was recent ook griezelig ver weggezakt Accsys (%) zwemt tegen de stroom in en weet er een plusje uit te persen

(%) zwemt tegen de stroom in en weet er een plusje uit te persen TomTom (-/- 0,5%) verlies amper en dat geeft te denken op een dag als vandaag. Immers, defensief zouden wij het concern toch echt niet willen betitelen

(-/- 0,5%) verlies amper en dat geeft te denken op een dag als vandaag. Immers, defensief zouden wij het concern toch echt niet willen betitelen Lokaal verliest Fastned zo'n 4%, maar het aandeel blijft hardnekkig boven de €50 noteren

