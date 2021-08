Campingrally houdt stand, aandeel Adyen springt eruit

De buitentemperatuur is niet om over naar huis te schrijven, maar de campingrally maakt veel goed.

Hoewel de AEX in de afgelopen week met 0,4% daalde, hebben de beurzen een prima tijd achter de rug. In de eerste drie weken van augustus is de Nederlandse beurs met 2,5% opgelopen en sinds eind juni met bijna 6%. Het Sell in May-effect heeft dit jaar niet gewerkt. Wie hierop had ingespeeld, had bijna 10% misgelopen.

Overigens vind ik uit eigen ervaring en vooral als lange-termijnbelegger dat het verstandig om gewoon in de zomermaanden belegd te blijven. Ik wees daar eind april al op.

Kwartaalcijfers overtreffen verwachtingen

De markt kon zich de afgelopen weken laven aan prima bedrijfscijfers. De meeste analisten blijven positief over aandelen. Op Wall Street heeft bijna 90% van de Amerikaanse ondernemingen betere winstcijfers laten zien dan verwacht. In Europa heeft 62% van de ondernemingen de verwachtingen overtroffen. In dit verband viel het Nederlandse Adyen op.

Vandaag bekijk ik de Nederlandse beurs. Ook laat ik mijn licht schijnen op betalingsverwerker Adyen, een van de aandelen die zowel technisch (sterke trend) als fundamenteel (ruimschoots boven verwachtingen) opviel.

AEX vormt potentieel hogere koersbodem

De recente correctie van de AEX-index vindt plaats binnen de stijgende trend. Hiermee vormde de AEX-index bovendien een hogere bodem. Zolang de koers boven de toppen van juni en juli weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

Aangezien de koers een potentieel hogere koersbodem vormt, wordt het technische beeld bevestigd. Er ligt steun op 736,07 punten (de bodem van 17 juni). De weerstand rond 778,96 punten (de top van 12 augustus) moet gebroken worden op de opmars voort te zetten.









Lange termijn Adyen

Betalingsverwerker Adyen heeft de opwaartse trend hervat nu de toppen van dit voorjaar rond €2.200 zijn doorbroken. Dit leverde een koopsignaal op, dus een technische verbetering.

Er is tot ons berekende koersdoel van €3.250 nog een kleine 25% potentieel. Dat is ruim voldoende voor de defensieve lange-termijnbelegger. Steun ligt op €2.325,00 (de bodem van 12 augustus).

De 200-dagenlijn van Adyen laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer. De B.O.B.-indicator van Adyen krult weer omhoog.

Dit suggereert betere prestaties vergeleken met de rest van de markt. Door de dip van begin 2021 was de koers van Adyen wat achtergebleven bij het Nederlandse beursgemiddelde.

Ons laatste lange termijn koopadvies is van 2 augustus. We tipten de leden van de Tostrams-club in te stappen. In onze defensieve lange-termijn portefeuille hebben we toen negen aandelen opgenomen, voor een bedrag van €20.839. Deze positie is nu €23.600 waard.