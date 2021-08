Huidige dip vormt slechts een kleine rimpeling: haussefeestje is nog niet voorbij

Technisch vormt de huidige dip op de wereldwijde aandelenmarkten slechts één kleine rimpeling in het haussegetijde. De huidige uptrend is nog intact.

Door de bank genomen verkeren de aandelenbeurzen wereldwijd in een correctiemodus. Hier en daar hoor ik al het einde is van het haussefeest in zicht is. De vraag is dus gerechtvaardigd hoe de vlag er technisch bijhangt.

Vier fases van de cyclus

Ik zal deze vraag beoordelen aan de hand van harde technische criteria van een uptrend. In de woordenlijst van de Tostrams TA site van IEX is de definitie van een uptrend een patroon van hogere toppen en bodems, ook wel fase II genoemd.

Bij fase III treedt topvorming op (gelijke toppen en bodems), bij fase IV, met lagere toppen en bodems, is er sprake van een neerwaartse trend. Bij fase I, de vlakke beweging, start een gehele nieuwe cyclus.







Aan de hand van de voorwaarde - een patroon van hogere toppen en bodems - is prima vast te stellen dat de uptrend van de meeste aandelenbeurzen nog geheel intact is.

Patroon van toppen en bodems AEX

Hieronder beoordeel ik het patroon van toppen en bodems op de lange termijn grafiek van de AEX. Je zou dezelfde exercitie, met hetzelfde resultaat, ook de lange termijn grafieken van de S&P500, de Nasdaq of de MSCI World index kunnen toepassen. Mijn collega Wouter Slot gaf hier gisteren ook al aan dat de Europese aandelenbeurzen nog op volle kracht voorwaarts denderen.

Bodems op de lange termijn grafiek van de AEX:

389,60: bodem 1 gevormd op 16 maart 2020.

527,86: bodem 2 gevormd op 26 oktober 2020

677,88: bodem 3 gevormd op 10 mei 2021

716,23: bodem 4 gevormd op 16 juli 2021

Eigenlijk is alleen bodem 4 van belang. Want indien de huidige correctie van de AEX een bodem boven 716,23 punten vormt, blijft de uptrend objectief geldig. Ik zou hieruit dan de conclusie trekken dat kopers op een hoger niveau (dan in de vorige correctie) instappen of bijkopen.

Toppen op de lange termijn grafiek van de AEX:

Top a ligt op 587,03, gevormd op 20 juli 2020

Top b op 689,24, is gevormd op 15 februari 2021

Top c op 719,29, is gevormd op 3 mei 2021

Top d op 778,96, is gevormd op 9 augustus 2021

Ook hier geldt dat alleen de laatste top (d) rond 778,96 punten van belang is. Deze top, waarop de laatste winstnemingen optraden, is de hoogste top. Dat is dus ruim boven de vorige top van begin mei.

Pas indien een herstel van de AEX nu zou stranden onder top d, zou een eerste signaal van technische zwakte optreden.

Deze verzwakking zou daarna pas bevestigd worden indien de AEX ook onder de laatste bodem 4 (716,23 punten) zou zakken. Maar daar is nuuiteraard geen sprake van. We kunnen dus vaststellen dat de uptrend op de AEX nog volledig intact en geldig is.

Stijgende 200-dagenlijn

Ook de trendlijn, die alle bodems sinds maart vorig jaar met elkaar verbindt, is nog intact.

Verder kunnen we ook op een rekenkundige manier de trend van de AEX beoordelen, door de AEX af te zetten tegen de lijn van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde. De stijgende 200-dagenlijn van de AEX-index wijst op een positieve technische conditie. Dit wordt bevestigd door het feit dat de koers van de AEX nog keurig boven de stijgende 200-dagenlijn ligt.

Kortom, de positieve technische conditie van de AEX is intact omdat:

De laatste top van 778,96 punten (gevormd op 9 augustus), boven de vorige top van 719,29 (van 3 mei) ligt

De laatste bodem van 716,23 punten (van 16 juli), boven de voorlaatste bodem van 677,88 (van 10 mei 2021) ligt

De stijging van 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) intact is

De koers van de AEX nog boven de stijgende 200-dagenlijn ligt

Ook op basis van de lange-termijngrafieken van bijvoorbeeld de S&P500, de Nasdaq, de Dow Jones of de MSCI World index is er slechts sprake van één kleine rimpeling.