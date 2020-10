Hoekstra: geen staatssteun KLM nu pilotenvakbond blijft weigeren

HILVERSUM (AFN) - KLM hoeft niet te rekenen op de tweede tranche van de staatssteun nu de pilotenvakbond VNV blijft weigeren om akkoord te gaan met een langer loonoffer. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) zei dat tijdens een persmoment op het MediaPark in Hilversum. Hij noemde de opstelling van de bond "teleurstellend en ook risicovol". We kunnen nu niet door met die lening, zei hij.

Pilotenvakbond VNV weigerde zijn handtekening te zetten onder een clausule waarbij de vliegers genoegen nemen met een loonmatiging tot 2025, als naar verwachting het steunpakket afloopt. In de afspraken begin oktober was met KLM overeengekomen dat de piloten, maar ook het andere personeel, tot medio of eind 2022 aan arbeidsvoorwaarden in zouden leveren.

"We hebben steeds gezegd, er is ons veel aan gelegen om door te kunnen en ook KLM door te laten gaan. En tegelijkertijd is bij een onderneming waar we al zoveel voor gedaan hebben en die maximaal gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling en waar we eerder aandelen gekocht hebben, waar we nu een lening van 3 miljard op de plank leggen, het ook redelijk om wat terug te vragen", zei Hoekstra. "We zullen de lening ook niet verstrekken zolang de kaarten liggen zoals die nu liggen."

Kritiek

Binnen de bonden klinkt er kritiek op de werkwijze van Hoekstra, maar ook van KLM. Zo zouden de minister en de luchtvaartmaatschappij onderling afspraken hebben gemaakt over besparingen, waarbij ze de bonden bij die onderhandelingen links lieten liggen.

Verder zou Hoekstra al die tijd hebben geweten van de afspraken die tot uiterlijk 2022 liepen. De minister zou KLM en de bonden met zijn eisen vrijdag op het laatste moment voor het blok hebben gezet. Ook binnen de ondernemingsraad van KLM werden vraagtekens gezet bij de opstelling van de minister.

De FNV is nog in beraad over het langere loonoffer. Deze bond komt op voor cabine- en grondpersoneel.