AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden donderdag in het rood. Berichten over twijfels bij de Chinese overheid over de haalbaarheid van een handelsdeal met de Verenigde Staten zorgden voor een negatieve stemming. Beleggers kregen daarnaast een stortvloed van bedrijfsresultaten voor de kiezen en verwerkten het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve, die de rente voor de derde keer dit jaar verlaagde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent lager op 576,61 punten. De MidKap bleef vlak op 866,29 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 0,9 procent.

Zwaargewicht Shell (min 3,2 procent) behoorde tot de grootste daler in de AEX. Het olie- en gasconcern zag de kwartaalwinst dalen door de zwakkere energieprijzen. Ook waarschuwde Shell voor een vertraging van het aandeleninkoopprogramma. ING verloor 0,7 procent na de kwartaalcijfers van de bank. Staalmaker ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 5 procent.

Air France-KLM

Air France-KLM was hekkensluiter in de MidKap met een min van 4,8 procent. De luchtvaartcombinatie boekte in het belangrijke derde kwartaal minder winst. AMG verloor 4,2 procent. De metalenspecialist had afgelopen kwartaal veel last van de gedaalde metaalprijzen en leed opnieuw verlies. ASMI was koploper met een plus van 8 procent dankzij sterke resultaten en vooruitzichten van het chipbedrijf.

Bij de kleinere bedrijven kwamen automatiseerder Ordina (plus 3,6 procent), veevoerbedrijf ForFarmers (min 3,9 procent) en vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen (plus 0,5 procent) met handelsberichten.

Zalando

Fiat Chrysler steeg bijna 9 procent in Milaan en PSA kelderde 12 procent in Parijs. De automakers maakten officieel bekend te willen fuseren. Als de fusie doorgaat komen automerken Peugeot, Citroën, DS en Opel van PSA en Fiat, Chrysler en Jeep onder een dak. In Frankfurt zakte onlineverkoper Zalando 7 procent na tegenvallende resultaten. De Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero, die ook met cijfers kwam, zakte 4,9 procent.

De euro was 1,1171 dollar waard, tegen 1,1123 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 54,86 dollar. Brentolie daalde 0,2 procent in prijs tot 60,52 dollar.