'Techfondsen stelen de show op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 533

NEW YORK (AFN) - De grote techfondsen staan vrijdag in de schijnwerpers op Wall Street. Apple, Amazon en Facebook lijken allemaal een hogere opening tegemoet te gaan. Beleggers lijken enthousiast over de kwartaalberichten van de bedrijven die veel beter waren dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Ook de belangrijkste beursgraadmeters in New York staan naar verwachting voor een positief begin van de handelsdag.

Webwinkelreus Amazon heeft in het tweede kwartaal flink geprofiteerd van de vele onlineshoppers tijdens de talloze coronalockdowns in de wereld. De kwartaalomzet steeg op jaarbasis met 40 procent en de nettowinst verdubbelde tot 5,2 miljard dollar. Ook voor een groot en snelgroeiend bedrijf als Amazon zijn dit opmerkelijke cijfers.

Bij Facebook gingen de opbrengsten uit advertenties weer stevig omhoog. Het socialemediabedrijf verwacht de groei bij de advertentie-inkomsten ook komende tijd vast te houden, ondanks een boycot van een groep grote adverteerders die vinden dat het bedrijf te weinig doet om haatzaaien en racisme tegen te gaan.

Pinterest

Extra advertentiekomsten waren ook de belangrijkste boodschap bij digitaal prikbord Pinterest. Google-moeder Alphabet kampte daarentegen met lagere reclame-inkomsten omdat veel bedrijven als kostenbesparing het advertentiebudget verkleinden. Extra omzet van de cloud-activiteiten en bijvoorbeeld abonnementen op YouTube zorgden wel voor een tegenwicht bij de techreus.

iPhonemaker Apple verkocht niet alleen meer telefoons, maar zag ook aanzienlijke groei in zijn Mac-computertak in een kwartaal waarin veel mensen thuis werkten. Ook de omzet van iPads, diensten en de verzamelcategorie waar onder meer de Apple Watch en draadloze oordopjes onder vallen, steeg.

Chevron

Meer grote Amerikaanse bedrijven gaven een kijkje in de boeken. Zo rapporteerde olie- en gasconcerns Chevron en Exxonmobil miljardenverliezen over het afgelopen kwartaal door de sterk gedaalde energieprijzen. Autofabrikant Ford heeft ondanks de malaise in de autowereld toch een forse kwartaalwinst in de boeken gezet. Ford dankt dat aan een miljardeninvestering van Volkswagen in Argo AI, een soort samenwerkingsverband waar wordt gewerkt aan technologie voor zelfrijdende auto's.

Bulldozerbouwer Caterpillar, farmaceut Merck en maker van zeep en tandpasta Colgate-Palmolive publiceerden eveneens hun kwartaalcijfers. Verder was er een bericht op basis van ingewijden dat chipmaker Nvidia in vergevorderde gesprekken is over een overname van de Britse chipontwerper ARM Holdings van het Japanse technologieconcern SoftBank. Het zou een van de grootste overnames in de chipsector ooit kunnen worden.

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten. Cijfers van de Amerikaanse overheid wezen op een recordkrimp van de economie van de Verenigde Staten in het tweede kwartaal. Daarnaast zorgde een nieuwe stijging van het wekelijkse aantal werkloosheidsuitkeringen voor twijfel over de weg naar herstel. De Dow-Jonesindex noteerde bij de slotbel 0,9 procent lager op 26.313,65 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,4 procent tot 3246,22 punten. Alleen technologiebeurs Nasdaq won iets, met een plus van 0,4 procent tot 10.587,81 punten.