'Geruststellende cijfers Basic-Fit in coronatijd'

Gepubliceerd op | Views: 572

HOOFDDORP (AFN) - Basic-Fit heeft geruststellende halfjaarcijfers gerapporteerd ondanks de impact van de coronacrisis. Dat schrijven analisten van KBC Securities. Ze herbevestigen het vertrouwen in de sportscholenketen.

De kenners wijzen onder meer op de toereikende liquiditeit en het herstel van het aantal abonnees. De doelen van Basic-Fit zijn volgens de marktvorsers ambitieus, maar haalbaar. KBC handhaaft het buy-advies met een koersdoel van 29 euro. Ze verwachten dat de markt positief zal reageren op de resultaten.

ING valt het aantal abonnees bij Basic-Fit ook in positieve zin op. Dat aantal is niet harder teruggelopen door de coronacrisis en in juli sneller aan het groeien ten opzichte van vorig jaar. Al met al zijn de kenners van ING zeer tevreden. De bank handhaaft het buy-advies met een koersdoel van 30,5 euro.

Het aandeel Basic-Fit stond vrijdag rond 09.40 uur 5,2 procent hoger op 21,30 euro.