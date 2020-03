Staalreus ArcelorMittal schroeft productie terug door coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 573 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN/BLOOMBERG) - Staalreus ArcelorMittal gaat zijn productie tijdelijk terugschroeven in lijn met de gedaalde vraag door de coronacrisis. De snelle verspreiding van het virus en de strenge maatregelen van overheden raken de economie en de industriële toeleveringsketen, aldus de grootste staalproducent ter wereld.

ArcelorMittal zal de situatie in verschillende markten afzonderlijk beoordelen omdat de sterkte van de virusuitbraak per land verschilt. Het concern ziet momenteel Europa als de hardste getroffen regio. Daarnaast lijkt de situatie in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, India, Rusland en Oost-Europa te verslechteren. In verschillende landen houdt ArcelorMittal fabrieken wel draaiende, onder meer om aan de vraag naar verpakkingsmateriaal te voldoen.

Om de weggevallen omzet te compenseren zal ArcelorMittal een beroep doen op de steunpakketten van overheden. Daarnaast houdt het concern zijn kosten tegen het licht en stelt waar mogelijk uitgaven uit. De staalfabrikant verwacht om daarover een update te geven bij zijn presentatie van eerstekwartaalcijfers op 7 mei. De aandeelhoudersvergadering wordt overigens uit veiligheidsoverwegingen uitgesteld tot 5 mei.

ArcelorMittal zet daarnaast zijn technologie voor 3D-printen in om beademingsapparatuur te maken. Een experimenteel model daarvan wordt binnenkort ter goedkeuring aangeboden aan ziekenhuizen.