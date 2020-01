Inflatie eurozone loopt verder op

Gepubliceerd op | Views: 377 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in januari opgelopen tot 1,4 procent op jaarbasis, van 1,3 procent in december. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopig cijfer.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. De kerninflatie, zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, zakte naar 1,1 procent van 1,3 procent een maand eerder.