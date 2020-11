Vivoryon is op papier nu volledig Nederlands

HALLE (AFN) - Biotechbedrijf Vivoryon is op papier nu een Nederlands bedrijf. De aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming maakte bekend de juridische verhuizing van Duitsland naar Nederland te hebben afgerond.

De statutaire zetel van Vivoryon is daarmee nu in Amsterdam gevestigd. Het bedrijf richtte een Nederlandse nv op om zo juridische zaken te versimpelen. Voor het personeel in Duitsland verandert er niets. Zo blijven het hoofdkantoor en de operationele activiteiten zoals onderzoek in Duitsland gevestigd. Aandeelhouders van Vivoryon gaan automatisch mee over.

De onderneming zegt dat door de verhuizing de administratieve rompslomp wordt verminderd en dat de stap zal leiden tot het aantrekken van nieuwe investeerders en toegang tot andere kapitaalmarkten. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar een notering aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq, al zijn daar op dit nog geen specifieke plannen voor.