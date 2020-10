Nestlé neemt Amerikaanse bezorger verse maaltijden Freshly over

VEVEY (AFN) - Het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé neemt de Amerikaanse bezorger van vers gemaakte maaltijden Freshly over. Er wordt een bedrag betaald van 950 miljoen dollar, met mogelijke extra betalingen van maximaal 550 miljoen dollar als aan groeidoelstellingen wordt voldaan.

Freshly werd in 2015 opgericht en bezorgt wekelijks meer dan een miljoen verse maaltijden aan klanten in 48 Amerikaanse staten. Het bedrijf rekent voor heel dit jaar op een omzet van 430 miljoen dollar. Nestlé had in 2017 al een belang genomen van 16 procent in Freshly.