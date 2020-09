'Nog veel onduidelijk rond reorganistie BAM'

Gepubliceerd op | Views: 676

AMSTERDAM (AFN) - BAM zet een stap in de goede richting met de woensdag aangekondigde reorganisatie, vinden analisten van ING. Zij schatten in dat er door de ingreep zo'n 1000 arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. Maar er is nog veel onduidelijk.

BAM verwacht dat dit programma zal zorgen voor kostenbesparingen van 100 miljoen euro per jaar, maar kon verder nog weinig details geven. De marktvorsers bij ING kijken uit naar een meer uitgebreid bericht over de financiële herstructurering, ook gezien het feit dat er waarschijnlijk nog extra kosten gemaakt moeten worden om de reorganisatie door te voeren.

Ze merken daarnaast op dat de nieuwe topman van BAM wel erg snel na zijn aantreden begin september met maatregelen komt. Dat zou ook gezien kunnen worden als een signaal dat er veel verandering nodig is.

De hoop is verder dat de nieuwe koers van BAM zorgt voor een verandering van de bedrijfscultuur, aldus de analisten. Dan doelen ze vooral op de manier waarop met risico's wordt omgegaan. Ook hopen ze op betere marges. BAM ging afgelopen jaren nog de mist in met diverse klussen. Zo vielen de kosten voor sluisproject OpenIJ bij IJmuiden vele malen hoger uit dan begroot.

Het advies voor BAM blijft voorlopig staan op hold, met een koersdoel van 1,30 euro. Het aandeel noteerde woensdag rond 10.30 uur 4,7 procent hoger op 1,10 euro. Daarmee was BAM de sterkste stijger in de MidKap.