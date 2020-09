Ook Rabobank laat meer spaarders negatieve rente betalen

Er is meer dan alleen Bitcoin, maar als je er niet in verdiept is het moeilijk discusieren. Er bestaan bedrijven die een geweldige technologie ontwikkelen wat wereldwijd geimplementeerd gaat worden. Ik heb zelf geen Bitcoin, maar onderschat de potentie niet. Internet was ook onnodig en raar, totdat het explodeerde en er bedrijven die er vroeg in investeerde enorm hebben geprofiteerd.