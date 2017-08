'Arcelor mikt op 150 miljoen met lening'

Gepubliceerd op | Views: 676 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ArcelorMittal wil naar verluidt 150 miljoen euro ophalen in de zogeheten Schuldschein-markt. De onderhandse leningen worden volgens ingewijden in twee tranches in de markt gezet, met looptijden van vier en zes jaar, zo meldde persbureau Bloomberg.

Het staalconcern zal investeerders naar verwachting op 7 september bijpraten over de leningen. Zij kunnen hier tot en met 5 oktober op inschrijven.

Commerzbank, Helaba en Mizuho zouden de kredietovereenkomst begeleiden.

Een Schuldschein valt onder het Duitse recht. De documentatie verbonden aan een Schuldschein is minder dwingend dan de documentatie van een obligatielening.