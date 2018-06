Core Lab stelt verwachtingen bij

Gepubliceerd op | Views: 118

AMSTERDAM (AFN) - Core Laboratories heeft zijn verwachtingen voor de winst en omzet in het tweede kwartaal naar beneden toe bijgesteld. Dat deed de in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie in een persverklaring.

Core Lab wijt het winst- en omzetalarm voor de tweede verslagperiode van het jaar onder meer aan vertragingen in het herstel van ,,internationale veldontwikkelingsactiviteiten'', die de inkomsten bij het onderdeel Reservoir Description negatief beïnvloeden.

Voor het tweede kwartaal rekent Core Lab nu op een omzet van 174 miljoen tot 175 miljoen dollar en een winst per aandeel in een bandbreedte van 0,57 dollar tot 0,59 dollar. De operationele marge komt daarbij uit op circa 20 procent.

Eerder rekende Core Lab op een omzetrange van 177 miljoen dollar tot 179 miljoen dollar en een winst per aandeel van 0,64 dollar tot 0,66 dollar, met een operationele marge die boven de 20 procent uit zou komen. Die voorspelling plakt Core Lab nu aan het derde kwartaal.

Het bedrijf benadrukt overigens dat er ten opzichte van het eerste kwartaal en ten opzichte van een jaar eerder nog steeds sprake is van groei van de resultaten. Core Lab opent de boeken over het tweede kwartaal op 25 juli, na het sluiten van de Amerikaanse beurzen.