Galapagos meldt studieresultaten

Gepubliceerd op | Views: 585 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Galapagos en partner Gilead Sciences hebben weer studieresultaten om te melden. Bij een fase 2-studie naar de werking van filgotinib bij matige tot ernstige artritis psoriatica was sprake van verbetering wat betreft de tekenen en symptomen van de ontstekingsreuma.

,,De data van de studie zijn erg indrukwekkend en geven aan dat filgotinib de potentie heeft om aanzienlijk effect te hebben op tekenen en symptomen van artritis psoriatica, een aandoening waarbij nog steeds sprake is van een grote onvervulde medische behoefte'', aldus een van de onderzoekers.

Daarnaast vinden de biotechnologen dat er bij een ander onderzoeksprogramma voldoende voortgang is geboekt om deze verder te laten gaan van een fase 2- naar een fase 3-studie. Dit betreft onderzoek naar de bruikbaarheid van filgotinib bij colitis ulcerosa, een ontstekingsziekte van de dikke darm die met zweervorming gepaard gaat. Galapagos krijgt van Gilead een betaling van 15 miljoen dollar voor deze voortgang.

Filgotinib is een medicijn in ontwikkeling; de veiligheid en werkzaamheid is nog niet definitief vastgesteld.