Fed iets optimistischer in Beige Book

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse economie zit nog altijd in de lift. Volgen het zogeheten Beige Book dat door de Federal Reserve is gepubliceerd, laat de VS 'matige' groei zien. Daarmee lijkt de koepel van centrale banken zich iets optimistischer uit te laten dan eerder. Ook zijn er volgens de Fed nauwelijks nog aanwijzingen van oververhitting.

De studie over de stand van zaken in de Amerikaanse economie is samengesteld op basis van enquêtes door de regionale centrale banken. De gegevens zijn verzameld in april en een groot deel van mei. Beleggers houden het Beige Book altijd sterk in de gaten omdat ze daaruit mogelijk een duidelijker beeld kunnen krijgen over de toekomst van het rentebeleid.

De Fed besloot de rente begin deze maand nog ongemoeid te laten. Marktpartijen verwachten in doorsnee dat bij de volgende vergadering van de Fed in juni de rente weer verhoogd wordt. Het blijft wel afwachten hoeveel renteverhogingen er dit jaar in totaal te verwachten zijn. Mogelijk wordt de rente dit jaar nog in twee stappen verder opgevoerd. Sterke economische groei zou Fed-president Jerome Powell en de andere beleidsmakers evenwel ook kunnen doen besluiten in totaal vier renteverhogingen door te voeren.