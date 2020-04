Miljoenen Amerikanen meldden zich weer bij WW-loket door crisis

We hebben nog sla-, groente, asperge-, tomaten- en aardbeienplukkers nodig! Daarna komen de kersen, pruimen en appels en peren. Kunnen we niet meer zelf..... Beter werkeloos thuiszitten en je hand ophouden... Roemenen, Bulgaren en Polen kunnen dat blijkbaar veel beter. We vliegen nu vliegtuigladingen Roemenen in, nu ook Amerikanen?