Trump wil met Poetin over olieprijs praten

Gaat allern wat opleveren als de VS ook aan produktiebeperking gaan doen. Ik vind dat lastig voor te stellen in de ecobomie vande VS. Dus nee, ik heb geen vertrouwen in dat dat gesprek wat gaat opleveren. Overigens krujgeb Rusland en Saoedi Arabie door de uitval van schalie-olie zo automatisch de gewenste productie beperking. Bijkomend voordeel is dat de grote hoeveelheden gas die als een soort van afvalproduct gewonnen wordt bij de schalie olie de gasmarkt ook biet meer verstoord. Kansen voor Schell die inmiddels toch voor de helft een gasbedrijf is geworden.