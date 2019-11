'Wall Street licht lager op halve handelsdag'

Gepubliceerd op | Views: 790

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan vrijdag naar verwachting licht lager beginnen aan de laatste handelsdag van de maand november. Donderdag bleef Wall Street dicht voor Thanksgiving Day, terwijl op Black Friday de markten een halve dag zijn geopend. De aandacht blijft vooral uitgaan naar de ontwikkelingen rond de Chinees-Amerikaanse handelsvete.

De vrees bestaat dat de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China zal verslechteren vanwege de steun van Washington aan de demonstranten in Hongkong. Woensdag werden de recordstanden op Wall Street nog verder aangescherpt door de hoop op een spoedig handelsakkoord tussen de twee economische grootmachten.

Black Friday betekent de start van het belangrijke feestdagenseizoen voor detailhandelsbedrijven, die tijdens deze periode alles uit de kast halen om klanten te binden. Vaak worden grote kortingen geboden om kopers over de streep te trekken. De maandag na Thanksgiving staat bekend als Cyber Monday. Op die dag gaan Amerikanen op zoek naar aanbiedingen op het internet.

Tech Data

De belangstelling zal dan ook uitgaan naar de verkopen van grote winkel- en warenhuisbedrijven zoals Walmart, Best Buy, Target, Macy's en Nordstrom. Ook grote webwinkelondernemingen als Amazon liggen onder de loep, net als bijvoorbeeld Apple en andere leveranciers van consumentenelektronica.

Aan het overnamefront was er nieuws rond de distributeur van IT-apparatuur Tech Data die een flinke koerssprong lijkt te maken. Investeerder Apollo Global Management heeft zijn overnamebod op het bedrijf verhoogd tot 6 miljard dollar inclusief schuld, om zo een rivaliserend bod het hoofd te bieden. Dat concurrerende bod kwam van Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van Warren Buffett.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag 0,2 procent hoger op 28.164,00 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 3153,63 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,7 procent naar 8705,18 punten.