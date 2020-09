Wall Street lager op onzekerheid steunpakket VS

Gepubliceerd op | Views: 741 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De aandelenbeurzen op Wall Street zijn dinsdag in de min geëindigd. Beleggers maken zich zorgen om het uitblijven van een nieuw steunpakket vanuit de Amerikaanse overheid aan. De olieprijs zakte ondertussen flink op angst dat de vraag de komende maanden relatief laag blijft vanwege een langzamere groei van de wereldeconomie dan eerder verwacht. Ook werd uitgekeken naar het debat tussen president Donald Trump en diens Democratische uitdager Joe Biden.

De Dow-Jonesindex leverde 0,5 procent in tot 27.452,66 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte ook 0,5 procent en kwam uit op een stand van 3335,47 punten. Techbeurs Nasdaq werd 0,3 punten lager gezet, op 11.085,25 punten.

Gesprekken tussen Democratische politici en president Trump over een steunpakket van 2,2 biljoen dollar leiden vooralsnog tot niets. Deze week wordt gezien als cruciaal om een akkoord te bereiken. Beleggers vrezen tegelijkertijd dat de economie zonder nieuw steunpakket flinke klappen kan krijgen nu het coronavirus weer om zich heen grijpt. Er zijn wereldwijd inmiddels 1 miljoen coronadoden gevallen.

Olieprijzen

De olieprijzen gingen ook flink omlaag door de angst voor een langzamer herstel. Dat zou betekenen dat de vraag naar olie langer op een relatief laag niveau blijft. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,9 procent minder op 39,00 dollar. Brentolie daalde 3,9 procent in prijs tot 40,78 dollar per vat. Oliereuzen ExxonMobil en Chevron daalden tot 2,9 procent.

Uber leverde 0,4 procent in. Het taxibedrijf zou azen op de aankoop van Free Now, de autodeeldienst van de Duitse autobouwers Daimler en BMW. Met de aankoop zou het bedrijf zijn marktaandeel in Europa en Latijns-Amerika flink vergroten.

LVMH

Het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) spant een eigen rechtszaak aan tegen de Amerikaanse juweliersketen Tiffany (min 0,2 procent) vanwege de mislukte overnamedeal ter waarde van meer dan 16 miljard dollar af. LVMH beticht Tiffany van slecht management tijdens de coronacrisis.

JPMorgan Chase kreeg een boete van 920 miljoen dollar vanwege marktmanipulatie bij de handel in metalen en Amerikaanse staatsobligaties. De bank zet daardoor een verlies in de boeken en daalde 0,8 procent.

Beyond Meat

Maker van vleesvervangers Beyond Meat steeg 9,5 procent. De burgers van het bedrijf komen bij meer winkels van Walmart in de schappen te liggen.

De euro noteerde op 1,1740 dollar, tegen 1,1721 dollar bij de slotbel in Europa.