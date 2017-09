Gepubliceerd op | Views: 824 | Onderwerpen: biotechnologie

LEIDEN (AFN) - Pharming heeft positieve resultaten geboekt met klinische testen van zijn middel Ruconest voor behandeling bij kinderen. Dat meldde het biotechnologiebedrijf vrijdag.

Uit de test bij twintig kinderen kwam het beeld naar voren dat het middel onschadelijk is. Details over de effectiviteit volgen in een latere rapportage.

Ruconest is een middel dat helpt tegen de genetische aandoening angio-oedeem (HAE) waardoor onder meer acuut zwellingen kunnen ontstaan. Er is momenteel geen remedie tegen HAE maar bepaalde behandelingen voorkomen en verzachten de problemen die door HAE kunnen optreden.