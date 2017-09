Franse inflatie iets gestegen

Gepubliceerd op | Views: 99 | Onderwerpen: Frankrijk, inflatie

PARIJS (AFN) - De inflatie in Frankrijk is in september licht gestegen. De prijzen die consumenten betaalden in de op een na grootste economie van het eurogebied lagen 1 procent hoger dan een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het Franse statistiekbureau. In augustus was de inflatie nog 0,9 procent.

Vergeleken met de voorgaande maand ging het gemiddelde prijsniveau in augustus met 0,1 procent omlaag, na een stijging met 0,5 procent op maandbasis in augustus. Het gaat om een eerste raming van de Franse inflatie.

Economen gingen op maandbasis uit van een daling met 0,2 procent en op jaarbasis van een stijging met 1 procent.