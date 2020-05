Flink jaarverlies voor Bever Holding

Gepubliceerd op | Views: 406

WASSENAAR (AFN) - Bever Holding heeft over 2019 een negatief resultaat voor belastingen van 2 miljoen euro in de boeken gezet, waar een jaar eerder nog 5,1 miljoen euro winst werd behaald. Volgens het beursgenoteerde vastgoedfonds was wel sprake van een positieve exploitatie uit vastgoed. Daartegenover stonden evenwel hoge financieringskosten en overige lasten. Het eigen vermogen bedroeg eind vorig jaar circa 99,3 miljoen euro.

Een en ander staat in een handelsbericht. Bever wijst erop dat dit nog niet de jaarrekening is. Ook zijn de cijfers nog niet gecontroleerd door een externe accountant. Bever is er namelijk nog niet in geslaagd om zo'n accountant te selecteren. Vijf accountantsorganisaties, waaraan was gevraagd of ze hiervoor een offerte wilden uitbrengen, hebben het bedrijf laten weten niet met Bever in zee te kunnen gaan.

De raad van commissarissen en de directie van het bedrijf buigen zich op dit moment nog over de te nemen stappen. Er is tevens contact gezocht met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of deze organisaties een bemiddelende rol kunnen spelen om uit de impasse te komen.

Bever stelde zijn jaarverslag en aandeelhoudersvergadering eerder al tot nader order uit. Door de coronacrisis is sprake van veel verstoringen en onzekerheden, zei de onderneming in april. Zo bevond de directeur van de vennootschap zich toen in een land met een volledige lockdown.