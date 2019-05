'Onderzoek naar fraude bij Fagron'

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: fraude

ROTTERDAM (AFN) - Toeleverancier aan apotheken Fagron doet onderzoek naar vermeende fraude door een voormalige controller, waarbij minstens 1,6 miljoen euro werd verduisterd. Dat meldde RTLZ. Fagron was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar op de zaak.

Het beursgenoteerde Fagron zou eind vorig jaar lucht hebben gekregen van de mogelijke fraude door de controller die al sinds eind jaren negentig in dienst van het bedrijf was en zich had opgewerkt tot hoofd van de financiële afdeling. De man was in 2018 bij het bedrijf vertrokken. Fagron begon een onderzoek, gericht ''op betalingen die vanuit Fagron via boekhoudkundige ingrepen zijn verricht'' aan de man en aan hem verbonden ondernemingen.

Uit onderzoek bleek onder meer dat het administratiekantoor dat de man met zijn broer naast zijn baan bij Fagron runde opmerkelijk goed bij kas zat. Zo leende het bedrijfje 620.000 euro aan de man zelf en zijn vriendin voor de koop en verbouwing van een huis van 600.000 euro. Ook had het bedrijfje een fors geldbedrag uitgeleend aan de schoonouders van de man en zou Fagron hebben opgedraaid voor privébestedingen van de controller, waaronder etentjes.

Het fraudeonderzoek kwam aan het licht door een vonnis van de Rotterdamse kantonrechter over de ontslagprocedure die het bedrijf voert tegen de vrouw van de controller, die ook bij Fagron werkt. Een bron die nauw bij de zaak is betrokken, bevestigt tegenover RTL dat de zaak Fagron betreft. Een woordvoerder van Fagron wilde geen commentaar geven over de zaak.