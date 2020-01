'Contract met Subway mooie aanwinst voor Adyen'

Gepubliceerd op | Views: 130

AMSTERDAM (AFN) - Adyen heeft met Subway een mooie nieuwe klant binnengehaald. Dankzij de onlangs aangekondigde deal met de broodjesketen kan het door Adyen verwerkte volume aan betalingen met 2 miljard tot 3 miljard dollar groeien, schatten analisten van KBC Securities. Ze verhogen hun koersdoel voor de in Amsterdam genoteerde betalingsverwerker van 675 euro naar 700 euro.

Adyen maakte dinsdag bekend de betalingen te verwerken voor Subway op de Noord-Amerikaanse markt. Daarnaast verleent de Nederlandse fintechonderneming diensten die het voor franchisehouders van de keten gemakkelijk moeten maken betalingen bij te houden.

Analisten van KBC wijzen erop dat de overeenkomst aanzienlijk groter is dan eerder aangekondigde contracten. Zo telt Subway in Noord-Amerika 26.750 vestigingen met ruwweg 10 miljard dollar aan omzet. In de Verenigde Staten gebeurt ongeveer de helft van alle betalingen digitaal, hoewel dit percentage bij kleine bedragen in eettentjes lager zal liggen.

KBC blijft bij zijn hold-advies voor Adyen, gezien de hoge prijs die op dit moment voor een aandeel van het bedrijf moet worden betaald. Adyen noteerde woensdag omstreeks 10.25 uur 0,8 procent hoger op 832,80 euro.