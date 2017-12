Trump versoepelt regels oliewinning op zee

Gepubliceerd op | Views: 741 | Onderwerpen: Donald Trump

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump wil de strenge regels voor de winning van olie en gas op zee versoepelen. Deze werden door zijn voorganger Barack Obama onlangs ingevoerd in een reactie op de ramp met BP-platform Deepwater Horizon in 2010. Door een lek stroomden destijds miljoenen vaten olie in zee met verregaande gevolgen voor mens en natuur.

Een van de regels die overboord gaat is de verklaring van derden over het naar behoren functioneren van veiligheidsvoorzieningen die exploitanten van booreilanden nu nog verplicht nodig hebben. Het verminderen van de regeldruk zou exploitanten in een periode van tien jaar tot wel 288 miljoen dollar aan besparing opleveren.

Het aanpassen van de regels door Obama gebeurde na een jarenlange analyse. Onderdeel van de striktere regels waren onder meer een herzieningen van de ontwerpvereisten voor het veiligheidssysteem en rapportageverplichtingen voor apparatuur.