Ajax trekt zich terug uit Ajax Cape Town

AMSTERDAM (AFN) - Ajax heeft zich teruggetrokken uit Ajax Cape Town. De club uit Amsterdam heeft 51 procent van de aandelen verkocht aan de minderheidsaandeelhouder. De transactie wordt uiterlijk 1 oktober afgerond.

Ajax is tot de conclusie gekomen dat de ambities van de club niet meer stroken met die van Ajax Cape Town, dat niet meer op het hoogste niveau in Zuid-Afrika uitkomt.

Ajax heeft de ambitie uitgesproken om structureel aan te haken bij de Europese top en in de afgelopen jaren is er te weinig talent vanuit Zuid-Afrika doorgestroomd.

Strategische partnerclubs

Ajax is sinds 1999 in het bezit van 51 procent van de aandelen van Ajax Cape Town. In die periode maakten alleen Steven Pienaar, Eyong Enoh, Thulani Serero en Lassina Traoré de overstap naar Amsterdam.

Ajax ziet ook geen potentie voor de toekomst en heeft de aandacht inmiddels naar andere landen verlegd. De club hoopt in China, Japan, Australië, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika voet aan de grond te krijgen. Dat gebeurt niet meer door middel van overnames. Ajax wil samenwerkingsverbanden aangaan en zoekt strategische partnerclubs om de jeugdopleiding aan de man te brengen en naamsbekendheid te vergroten.

Eerder dit jaar stapten technisch directeur Hans Vonk en hoofdtrainer Andries Ulderink op bij Ajax Cape Town, na een conflict met de clubleiding die nu alle aandelen weer in handen krijgt.