ALMERE (AFN) - Laadpalenfabrikant Alfen heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet in de boeken gezet dan een jaar eerder. Daarbij streek het in energiesystemen gespecialiseerde bedrijf meer inkomsten op in het buitenland, zo kwam naar voren uit het halfjaarbericht van de onderneming.

De opbrengsten kwamen uit op 41 miljoen euro, 32 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarvan kwam 21 procent uit het buitenland, tegen 12 procent een jaar eerder. Volgens Alfen is dat te danken aan een succesvolle internationaliseringsstrategie.

De gang naar de beurs hielp daarbij een handje, zegt topman Marco Roeleveld in een toelichting op de cijfers. ,,We verwachtten destijds dat de beursnotering ons in het buitenland zou helpen als een soort kwaliteitsstempel. Dat hebben we duidelijk teruggezien.''

Groei bij alle activiteiten

Alfen groeide bij alle drie zijn activiteiten: laadpalen, opslagsystemen en slimme elektriciteitsnetwerken. Het bedrijf hoopt in de toekomst verder te kunnen profiteren van het zogeheten cross-selling, waarbij dezelfde klant naast een netwerksysteem bijvoorbeeld ook orders voor laadpalen plaatst.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met ruim 50 procent tot 1,7 miljoen euro. De aangepaste nettowinst bedroeg 600.000 euro, fors hoger dan in de eerste zes maanden vorig jaar. Onder de streep resteerde een winst van 183.000 euro, terwijl een jaar geleden nog een verlies van 188.000 euro werd geleden.

Handhaven verwachtingen

Voor de rest van het jaar handhaaft Alfen zijn verwachtingen. Ook in de daaropvolgende jaren voorziet financieel directeur Jeroen van Rossen ,,winstgevende groei'', waarbij de omzet harder stijgt dan de kosten. ,,We hebben al geïnvesteerd in gebouwen en personeel. Die kosten zijn al gemaakt.''

Het grootste deel van de winst investeert Alfen in de verdere groei van het bedrijf. Een eventuele winstuitkering laat voorlopig dan ook op zich wachten. ,,We hebben vanaf de beursgang gezegd dat we geen dividend uitkeren, en daar blijven we bij.''